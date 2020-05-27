В Магнитогорске эффективно управляют имуществом

Депутаты городского Собрания Магнитогорска (Челябинская область) держат на контроле деятельность администрации города по управлению муниципальным имуществом.

По сравнению с предыдущим периодом, в прошлом году немного снизилось количество проданных в процессе приватизации объектов недвижимости. Как правило, остаются непроданными неликвидные помещения, где требуется капитальный ремонт, или расположенные в окраинных районах.

А вот земельных участков приобретено предпринимателями и частными лицами чуть больше, соответственно и доход в бюджет города увеличился. Всего от продажи земли, недвижимого имущества, аренды в городскую казну поступило около 80 миллионов рублей.

Договоры безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом заключаются преимущественно с социально ориентированными некоммерческими организациями, а также с организациями, работающими в сферах здравоохранения, спорта и образования.

Увеличились поступления от предоставления мест под установку и эксплуатацию рекламных конструкций и размещение нестационарных торговых объектов. В сумме это около 50 миллионов рублей.

Депутаты отметили, что работа по управлению имуществом всегда находится в поле зрения Собрания. Работу администрации в этом направлении оценили как планомерную и эффективную.