В Магнитогорске наведут порядок в уличной торговле

Депутаты городского Собрания Магнитогорска (Челябинская область) утвердили Порядок размещения объектов развозной и разносной торговли на территориях общего пользования.

Новые правила не распространяются на лотки для садоводов и выездную торговлю во время массовых мероприятий. Они касаются размещения автолавок, торговых тележек, палаток, цистерн по продаже, например, молока или кваса. Продажа новогодней атрибутики и ёлок будет осуществляться по-новому.

Места для развозной и разносной торговли предоставляются бесплатно, в соответствии с планом дислокации, утвержденным администрацией города. Администрация также будет выдавать разрешения на размещение объекта торговли в том или ином месте.

Торговля допускается с 8 часов до 20 часов по местному времени. Причём продавцам запрещается складировать тару и запасы товаров на прилегающей территории. Кроме того, предприниматель обязан содержать всё вокруг в радиусе 5 метров в порядке и чистоте, ежедневно вывозить объект торговли с места размещения.

При обсуждении вопроса спикер городского Собрания Александр Морозов отметил: «Работа над документом шла несколько месяцев. Задействовано было много специалистов в разных сферах. Новый порядок обеспечит безопасность, поддержание санитарного состояния и эстетического вида территории - главные требования к торговле на улицах».