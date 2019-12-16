В Магнитогорске обучили первую группу медиаторов
Общество
Сегодня, 13:25

В Магнитогорске обучили первую группу медиаторов. Уже сейчас и в ближайшее время эти люди будут очень востребованы.

Кто же такие медиаторы? Это люди, которые выступают переговорщиками при разрешении сложных проблем, в кризисных ситуациях. Помогают прийти к соглашению в досудебном порядке, при этом соблюсти интересы всех сторон конфликта.

Обучение при МГТУ им. Г.И. Носова было организовано по инициативе Общественной палаты Магнитогорска. В первую группу вошли юристы, психологи, медики, предприниматели, управленцы. Благодаря полученным знаниям они помогут договориться людям в непростых ситуациях: семейных, школьных, деловых…

Во время круглого стола, участниками которого стали и представители городского Собрания, говорили о перспективах развития медиации. Возможно, в судах Магнитогорска откроются комнаты примирения, которые уже есть в областном центре. Или будет создан центр правовых технологий и примирительных процедур. Важно, что тема медиации уже из плоскости теоретической вошла в практическую.

Есть теперь и первые медиаторы, которые  получили удостоверения о повышении квалификации. По их общему признанию, обучение открыло для них новые горизонты развития, а полученные знания очень помогут в работе.

Депутаты городского Собрания считают, что это очень важный шаг для развития медиации в Магнитогорске.

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