07.04.2023
Девять миллионов рублей перевел мошенникам житель Троицка
07.04.2023
Участники СВО и члены их семей смогут получать дополнительное образование за счет государства
07.04.2023
Полицейские Троицка спасли семью с двумя детьми от пожара
07.04.2023
СК начал проверку по факту гибели на озере Комкуль четырех человек
07.04.2023
Аспирант ЮУрГГПУ победил в областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года»
07.04.2023
Южноуральская прокуратура помогла добиться выплаты более 104 миллионов рублей долгов по зарплате
Южноуральская прокуратура помогла добиться выплаты более 104 миллионов рублей долгов по зарплате
31.03.2023
В Миассе водитель КАМАЗа наехал на горбольницу, прокуратура взяла дело на контроль
23.03.2023
В Карабаше назначен новый прокурор
20.03.2023
Южноуральских ветврачей будут судить за получение взяток
15.03.2023
Из-за сосулек и наледи на крышах прокуратура взялась за управляющие компании Магнитогорска
Алексей Текслер презентовал в Китае возможности Челябинской области
07.04.2023
Седьмого апреля у православных - Благовещение Пресвятой Богородицы
07.04.2023
В Челябинской области могут начать производство китайских грузовиков
06.04.2023
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
05.04.2023
В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
05.04.2023