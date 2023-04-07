Южноуральская прокуратура помогла добиться выплаты более 104 миллионов рублей долгов по зарплате

В результате принятых мер прокурорского реагирования по итогам 2022 года работодателями Челябинской области в счет погашения задолженности по заработной плате выплачено свыше 104 миллионов рублей.

Такие данные приводит прокуратура Челябинской области.

Размер погашенной задолженности в результате принятия в рамках компетенции мер государственной инспекцией труда составил – 9,7 миллиона рублей, службой судебных приставов – 79,8 миллиона рублей, следственными органами – 18,4 миллиона рублей, арбитражными управляющими – 35 миллионов рублей.

К примеру, в 2022 году Каслинской прокуратурой выявлена задолженность по заработной плате в шести муниципальных предприятиях - МУП «Жилищно-коммунальный трест» (далее – МУП «ЖКТ»), МУП «Булзинский эксплуатационный участок жилищно-коммунального хозяйства», ООО ВМЗ «Северный ниобий», ООО «Каменный век», МУП «Город» Каслинского городского поселения, МУП ЖКХ «Шабурово».

«В 2022 году выявлено 16 работодателей, уклоняющихся от оформления трудовых отношений с гражданами, выполняющими трудовые функции, либо заключивших с работниками гражданско-правовые договоры с целью прикрыть фактические трудовые отношения», - сообщили в прокуратуре региона.

Такие факты имели место в городах Карталы, Катав-Ивановске, Сатке, Коркино, Пласте, Озерске и Снежинске.

Так, Карталинской прокуратурой установлено, что ООО «Строительный камень» при фактическом допуске работника к работе трудовой договор в письменной форме в установленный срок не заключило. На устное предложение работника заключить трудовой договор, руководство ООО «Строительный камень» от оформления трудовых отношений уклонилось.

«По результатам проверки в отношении, юридического лица городской прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, организация привлечена к административному штрафу, трудовой договор с работником заключен», - добавили в прокуратуре региона.

Всего за 2022 год прокурорами региона выявлено 5624 нарушения закона в сфере труда. 711 должностных и юридических лица привлечены к административной ответственности, к 789 применены дисциплинарные взыскания. Внесено 1193 представления, 375 должностных лица предостережены о недопустимости нарушения законодательства о труде, принесено 676 протестов на локальные акты работодателей. Для принудительного взыскания задолженности в суды направлено 1315 исковых заявлений на суммы свыше 40 миллионов рублей.