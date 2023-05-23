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В Магнитогорске прошёл V турнир по шахматам среди инвалидов

В Магнитогорске (Челябинская область) состоялось торжественное награждение победителей V открытого турнира по шахматам для людей с ограниченными возможностями на Кубок городского Собрания депутатов.

В турнире участвовали почти 40 игроков из Магнитогорска и Челябинска. Игры проходили в двух категориях: среди женщин и мужчин. В соревнованиях принимали участие игроки как входящие в различные общества инвалидов, так и не входящие в такие организации.

Приветствуя собравшихся, спикер городского Собрания Александр Морозов отметил увеличивающееся с каждым годом число участников: «Челябинск приезжает уже несколько лет подряд, Миасс должен был быть, но не получилось. Мы надеемся, что в ближайшем будущем Казахстан подтянется, Китай… и турнир станет международным. А в ближайшем будущем, тоже по просьбе инвалидов, пройдет турнир по шашкам», - пояснил он.

Победителями среди женщин стали: 1 место – Надежда Нелюбина (г. Челябинск), 2 место – Мирослава Колесникова (г. Магнитогорск), 3 место – Людмила Личман (г. Магнитогорск).

 Среди мужчин места распределились следующим образом: 1 место – Алексей Рунов (г. Челябинск), 2 место – Анатолий Бегельман (г. Магнитогорск), 3 место – Рашит Мазитов (г. Магнитогорск).

Игроки турнира также получили грамоты за волю к победе, за стремление быть лучшими, за красивую игру. Специальные премии вручены самому молодому участнику турнира – 19-летнему Дмитрию Янтурину и самому старшему – 89-летнему Владимиру Пищику.

Напомним, что впервые турнир был организован в 2019 году. Соревнования стали настолько популярными среди инвалидов, что третий год подряд поучаствовать в них приезжает команда из областного центра.

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19.05.2023 12:58

В Еманжелинске расскажут о создании комфортной среды в библиотеке для особых читателей

19.05.2023 12:36

ФСБ Челябинской области ликвидировала четыре подпольные мастерские

19.05.2023 12:30

Неизвестные «художники» Челябинска добрались до нового скейт-парка у «Юности»

19.05.2023 12:25

Водитель электросамоката из Челябинска, который насмерть сбил пенсионерку, заплатит два миллиона рублей

19.05.2023 12:08

Даллакян о требованиях Россельхознадзора: «Мне нужно сбросить ветеринарный халат и бороться с бюрократизмом»

19.05.2023 11:23

Андрэа Лучиди: «Мира достигают диалогом, а не слепой ненавистью»

19.05.2023 11:19

Челябинский «Каменный пояс» в пятый раз покорил «Берега»

19.05.2023 10:56

В Челябинске на улице Индивидуальной высадили почти двести молодых сосен

19.05.2023 10:25

ММК уверенно осваивает премиальные виды трубной продукции

19.05.2023 10:25

В 2023 году в Челябинской области на оздоровление детей направят более 750 миллионов рублей