16.05.2023
В Магнитогорске прошел отраслевой форум по культуре безопасности
16.05.2023
ДТП с переворотом в Усть-Катаве
16.05.2023
В Челябинской области растут ежегодные затраты на охрану окружающей среды
16.05.2023
Челябинские антимонопольщики выявили сговор при поставке кислорода в больницы
16.05.2023
Пограничное управление ФСБ Челябинской области юбилей отметило по-спортивному
16.05.2023
Правительство Москвы наградило Исторический музей Южного Урала за вклад в воспитание молодежи
В Магнитогорске рассказали, с чего начинается родина
26.04.2023
Магнитогорские депутаты расширили категории льготников
26.04.2023
Депутаты Магнитогорска утвердили отчет об исполнении бюджета
25.04.2023
В Магнитогорске проходят финалы игры-викторины «Моя Магнитка»
04.04.2023
В Магнитогорске Всемирный день здоровья отметили коллективной пробежкой
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак
12.05.2023