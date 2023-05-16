В Магнитогорске рассказали, с чего начинается родина

В Магнитогорске (Челябинская область) состоялся финал старшей лиги XXIV городской краеведческой игры-викторины «Моя Магнитка» на кубок городского Собрания депутатов.

В этом году тема игры-викторины посвящена Году педагога и наставника, объявленного Президентом страны. Члены жюри отметили эрудированность и актерское мастерство участников, а главное любовь к родному городу и стремление больше знать про его историю.

"Именно с малой Родины начинается любовь к большой," - отметил спикер Собрания, председатель жюри Александр Морозов.

Из девяти команд старшей лиги в финал пробились три: № 47, 65 и 63. Традиционно финал состоял из трех этапов: «визитка» - музыкально-театрализованное представление на заданную тему; конкурс капитанов и блиц-опрос. Команды подготовили потрясающие представления о педагогах и воспитателях Магнитки, использовали архивные данные и уникальные факты. Все выступления тронули за душу зрителей и членов жюри конкурса. Кубок городского Собрания в результате завоевала команда школы № 63. Все команды получили денежные премии и призы от организаторов и партнеров игры-викторины. А лучшим школьным музеем года стал музей школы № 14.

Но и на этом "Моя Магнитка" - 2023 не заканчивается. Впереди – награждение победителей онлайн викторины. В ней приняли участие 265 человек в четырех номинациях - учащиеся, студенты, работающие, пенсионеры.