В Магнитогорске увековечили имя главного архитектора

В Магнитогорске (Челябинская область) на открытии мемориальной доски бывшему главному архитектору спикер Собрания Александр Морозов раскрыл удивительные архитектурные особенности города.

На фасаде дома по проспекту Металлургов, 11 торжественно открыта мемориальная табличка главному архитектору Магнитогорска, занимавшему этот пост с 1954 по 1979 годы, Почетному гражданину города Ирине Рожковой. Она родилась ровно 102 года назад, 11 мая 1921 года, а в этом самом доме прожила более 60 лет.

«Этот самый дом отмечает юбилей – 70 лет. Его ввели в эксплуатацию в 1953 году. И вот на нем появляется памятная доска Ирине Николаевне. Она родилась в Омске, училась в Ленинграде, там пережила блокадную зиму и была вывезена через дорогу жизни в марте 1942 года.

Рассказывают, что она была требовательным, компетентным руководителем. Работала в то время, когда в Магнитке вводилось очень много жилья. Строили его металлургический комбинат, трест, метизный и калибровочный заводы. Она контролировала, чтобы всё было качественно и красиво.

Ирина Николаевна стала главным архитектором в 1954 году. А через год Никита Сергеевич Хрущёв подписал постановление о борьбе с архитектурными излишествами. Стали строить «хрущёвки». Ирина Николаевна боролась, чтобы как можно больше красоты осталось. При ней город получил новые жилые районы, театр «Буратино», картинную галерею, крытый рынок, здание цирка и многие другие объекты», - рассказал на открытии доски Александр Морозов.

Помимо ответственной работы, предполагающей частые командировки, Ирина Николаевна была депутатом горсовета, членом правления Союза архитекторов СССР, входила в Союз женщин СССР.

СПРАВКА: Ирина Рожкова проработала главным архитектором Магнитогорска 25 лет. На момент назначения ей было чуть больше 30 лет. В веянии разных идеологических направлений она отстояла уникальность магнитогорской архитектуры. Именно она сохранила архитектурное решение Октябрьской площади и башенные здания на площади Ленина и по проспекту Металлургов. Умерла в июле 2015 года, похоронена на Правобережном кладбище.