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В Магнитогорске выбрали четыре особые территории

В Магнитогорске (Челябинская область) общественная комиссия рассмотрела предложения по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году.

В поступивших от жителей города предложениях обозначена 21 территория. Общественная комиссия утвердила перечень из 4 объектов, за которые проголосовало больше всего людей: 29% предложений касались благоустройства сквера имени П.И. Чайковского в так называемом Соцгороде на левом берегу; 19% голосов было подано за сквер Трёх поколений; 9% указали Спортивный сквер в 145 микрорайоне; 8% выбрали территорию сквера космонавта П.Р. Поповича по улице Зелёный Лог.

Дизайн-проекты будут вывешены на сайте администрации города для обсуждения.

Свои предложения жители могут передать в письменном виде в управление архитектуры по адресу: проспект Ленина, 72, кабинет 269, или отправить на адреса электронной почты architec@magnitogorsk.ru или fkgs.mgn@mail.ru.

Спикер Собрания, председатель общественной комиссии Александр Морозов напомнил:

«Далее предложения выставляются на рейтинговое голосование. В этом году оно пройдёт в нашем городе в одно и то же время со всей страной - с 26 апреля по 30 мая. И жители старше 14 лет смогут проголосовать за территорию города, которую нужно преобразить в первую очередь. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, будут благоустроены 2022 году.

Напомним, что за прошедшие годы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Магнитогорске благоустроили бульвар «Огни Магнитки» в два этапа, парк у Вечного огня также в два этапа, Экологический парк и сквер «Победы».

В этом году, как только сойдет снег, строители приступят к реконструкции ещё двух общественных мест. Это парк в южной части города - на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Зеленый Лог и набережная парка «Тыл-Фронту».