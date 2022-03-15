В Магнитогорске жители выбирают красоту и функциональность

Сегодня, 15 марта, в Магнитогорске (Челябинская область) на заседании общественной комиссии подвели итоги сбора предложений по дизайн-проектам скверов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Спикер городского Собрания Александр Морозов, возглавляющий общественную комиссию, рассказал:

«Мы продолжаем следовать русской пословице «готовь сани летом…», то есть готовим изменения одной из территорий на 2023 год. Шаг за шагом, советуясь с жителями.

Сначала мы попросили горожан определить, какие территории они бы хотели видеть в первую очередь благоустроенными. Было названо около тридцати таких мест, из них четыре звучали чаще всего. Вот именно эти дизайн-проекты и выставили на общегородское обсуждение, которое шло десять дней. Все поступившие предложения будут оценены и, возможно, учтены в эскизных проектах».

Напомним, что для благоустройства в 2023 году магнитогорцы чаще всего называли скверы: Ветеранов Магнитки; Школьный, Молодежный и Театральный.

Во время обсуждения жители предложили предусмотреть на этих территориях спортивные зоны для волейбола, футбола, баскетбола, проложить дорожки для катания на велосипедах, скейтах, роликах, выделить места для игр, установить веревочный городок, высадить кустарник…

После корректировки проектов с 15 апреля по 30 мая они будут вынесены на рейтинговое голосование - каждый житель старше 14 лет сможет выбрать тот сквер, который, по его мнению, должен быть преобразован в первую очередь.

Голосование будет проходить круглосуточно на единой общефедеральной платформе za.gorodsreda.ru. Объект, набравший наибольшее число голосов, благоустроят в 2023 году.

Справка: программа, инициированная «Единой Россией», действует в городе уже шестой год. Благодаря ей, в Магнитогорске благоустроили бульвар «Огни Магнитки» (два этапа), парк у Вечного огня (два этапа), набережную и сквер «Победы».

В этом году реконструкция пройдёт в парке Трёх поколений и сквере имени П.И. Чайковского на левом берегу.