В Магнитогорском городском Собрании спели гимн города

Сегодняшнее заседание депутатского корпуса Магнитогорска (Челябинская область) состоялось накануне Дня города, который будет отмечаться завтра, 30 июня. Оно началось торжественно. Иначе, как «звёзды сошлись», про нынешний день и не скажешь.

Праздничный тон задал спикер Собрания Александр Морозов:

«Мы собрались за день до главного городского праздника – Дня его рождения, - сказал он. - Десять лет назад Собрание утвердило гимн города, которым стала всеми любимая песня «Магнитка». Именно в эти дни в 2011 году в наш город приезжали авторы гимна – Александра Николаевна Пахмутова и Николай Николаевич Добронравов».

Тогда же «Магнитка» впервые прозвучала не как лирическая песня, а торжественно, как и подобает гимну.

Именно в таком варианте её исполнили сегодня прямо в зале заседаний Собрания солисты ансамбля камерного хора концертного объединения. Депутаты и присутствующие в зале приглашённые не удержались и подпевали стоя. Естественно, с соблюдением всех санитарных норм.

Некоторые даже вслед за Александром Морозовым держали правую руку у сердца.

С наступающим днём рождения, Магнитогорск!