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В Миассе пройдет гастрофестиваль европейского уровня

С 25 декабря по 7 января в Миассе пройдет гастрономический фестиваль «Счастье быть». Мероприятий такого формата еще не было в Челябинской области. Об этом заявили организаторы - директор компании «Революция вкуса» Денис Назаров и руководитель Street Food Russia Александр Исаев - в ходе пресс-конференции, которая прошла сегодня, 27 ноября.

«Такого события в области еще не было. Это настоящий фестиваль в европейском смысле, - поделился Назаров. - Цель – дать людям новые впечатления, показать рождество, Новый год с другой стороны. Участники фестиваля удивят новыми авторскими блюдами и натуральными продуктами, которые украсят новогодний стол любой семьи».

Удивлять миассцев и гостей города будут участники фестиваля из Москвы, Ярославской области, Калининграда, Уфы, Челябинска и Екатеринбурга.

«Проведение такого рода фестиваля влечет привлечение туристов, формирует идентичность региона, - продолжил Денис Назаров. - Нам надоело, что Челябинская область ассоциируется с трубами. Выгляните в окно - там горы, озера. Мы хотим своим продуктом продвигать эту сторону Челябинской области».

Александр Исаев рассказал об отборе участников на фестиваль. В первую очередь они должны представить свои уникальные блюда, которые человек не привык есть в повседневной жизни.

«Во многом на фестиваль приходят люди, чтобы удивиться, а не наесться, - озвучил Исаев. - Чтобы получить новое ощущение, новую эмоцию».

Для того, чтобы всем гостям фестиваля было комфортно, организаторы продумывают виды активностей для детей. Так как из-за ковидных ограничений они не смогут дать многих развлечений.

«Мы подумываем сделать арт-объекты, горки, скульптуры, небольшой городок, где дети могут поиграть, посмотреть», - добавил Исаев.