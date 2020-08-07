В министерстве экологии Челябинской области зафиксирован COVID-19

В министерстве экологии Челябинской области зафиксирован случай заражения коронавирусной инфекции. Сотрудники сдают анализы.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, «ковидом» заболел один из сотрудников.

«Есть люди, у которых также подозревается короновирусная инфекция. Сейчас всех их проверяют медики», - сообщил Виталий Безруков.

Напомним, ранее стало известно, что самоизолировалась сотрудники издания «Южноуральская панорама». Главный редактор Марк Рискин на своей странице в социальной сети сообщил, что все в редакции знали о том, что часть сотрудников заразилась коронавирусной инфекцией, но считали, что они не представляют опасность для общества.

Коллеги с подтвержденным коронавирусом легли в больницу, некоторые самоизолировались, а некоторые продолжили работу с соблюдением условий самоизоляции на рабочих местах.

Напомним, в Челябинской области число жертв Covid-19 достигло уже 274 человек. До 23 августа для южноуральцев будут действовать ограничения в связи с режимом повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.