В Москве к Троице открывают храмы, в Челябинской области пока решение не принято

В предстоящее воскресенье, седьмого июня, православные будут отмечать один из главных христианских праздников - День Святой Троицы. Праздник называют и Пятидесятницей, так как его отмечают на пятидесятый день после Святой Пасхи.

Тысячи верующих в этот день (и накануне, в Троицкую родительскую субботу) обязательно посещали храмы.

В 2020 году в связи с угрозой распространения коронавируса в России вынуждены были закрыть храмы для прихожан. В Москве и Московской области – с 13 апреля, в Челябинской области – с 29 апреля. С этого момента и до особого распоряжения богослужения в храмах региона совершаются в присутствии только священнослужителей.

В Москве и Московской области по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла храмы для прихожан откроются с шестого июня, сообщает пресс-служба Патриархии. Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя и Богоявленский кафедральный собор в Елохове открылись для прихожан во вторник, 2 июня. Число участников служб будет ограничиваться из расчета не более одного человека на четыре квадратных метра площади.

В Челябинской области пока решения об открытии храмов не принято.

Глава Магнитогорска Сергей Бердников попросил житель отказаться т посещения храмов в День Троицы.

«Многие из вас прислушались к рекомендациям остаться на Пасху дома и провели этот день в кругу семьи. Дорогие верующие, обращаюсь к вам с просьбой на Троицу также отказаться от посещения храмов и участия в массовых мероприятиях, соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и социальную дистанцию, обязательно носить маску», - сказал Сергей Бердников.

Администрация Увельского района также призывает жителей воздержаться от участия в массовых мероприятиях в период празднования Троицы, соблюдать санитарно-эпидемиологические меры (в том числе, ношение защитных масок в общественных местах), и режим самоизоляции.

Напомним, через 10 дней после пасхальной службы (в конце апреля) были госпитализированы митрополит Челябинский и Миасский Григорий, несколько священнослужителей и сотрудников епархии. У части госпитализированных был подтверждён ковид. Все работники Челябинского епархиального управления и Свято-Симеоновского кафедрального собора были отправлены на карантин. Чуть позднее коронавирус был выявлен и у некоторых представителей СМИ, которые принимали участие в службе.

Был закрыт на карантин и храм Покрова Божией Матери в селе Булзи (Челябинская область), в связи с выявленными случаями коронавируса и пневмонии у Матушки Феодосии, инокини, послушнице и помощницы.