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С 29 апреля в Челябинской области закрывают храмы для прихожан, у владыки взяли анализ на коронавирус

Общество
Сегодня, 13:00
Автор: 
Евгения Александрова, Любовь Юрина

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий, у которого выявлена пневмония, сдал тест на коронавирусную инфекцию и изолирован. С 29 апреля все храмы в регионе закрываются для посещения прихожанами.

Об этом говорится в официальном обращении митрополии.

В воскресенье, 26 апреля, владыка обратился в больницу с симптомами пневмонии. Напомним, в регионе пациентов с пневмонией рассматривают как потенциально больных коронавирусной инфекцией, их в обязательном порядке обследуют на коронавирусную инфекцию.

Митрополит Григорий сдал анализ на коронавирус в понедельник, 27 апреля. Пока его результат не известен.

Челябинская Митрополия, учитывая эпидемиологическую ситуацию в Челябинской области, продолжает ввод ограничительных мер по посещению храмов.

«Уже с 20 апреля по решению правящего архиерея не проводились некоторые богослужения, включая и вечерние службы, не совершались некоторые требоисправления, а с 29 апреля приостанавливается посещение прихожанами всех храмов во время богослужения», - сообщает Митрополия.

Богослужения в храмах будут совершаться в присутствии только священнослужителей. Для верующих будет организована трансляция с сети Интернет.

Ограничительные меры будут действовать до особого распоряжения правящего архиерея.

В митрополии еще раз настоятельно призывают южноуральцев отказаться от посещения храмов и не ходить на кладбища на Радоницу. «Прошу вас в день Радоницы, 28 апреля, как и во все другие дни до окончания периода самоизоляции, отказаться от посещения храма, молиться дома и не ходить на кладбище», - призывал жителей митрополит Григорий.

Он напомнил, что записки о здравии и упокоении можно подать по телефону или с помощью специальной формы в интернете.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова, Любовь Юрина
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