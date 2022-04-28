В «Мою Магнитку» играют и за рубежом

Одним из победителей краеведческой онлайн игры, которая проводилась в городе Магнитогорске (Челябинская область) в этом году, стал житель Беларуси Николай Пригодич.

Напомним, что краеведческая игра-викторина «Моя Магнитка» на Кубок городского Собрания проходит в городе металлургов уже 23-й год. В этом году она посвящена юбилею Магнитогорского металлургического комбината и проходит по теме «ММК - 90 лет. История продолжается...»

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Победителей игры в младшей лиге определили ранее, а на днях прошли финальные игры в старшей лиге, где Кубок завоевала команда школы № 47.

«Уже стало доброй традицией предоставлять возможность поучаствовать в игре-викторине про родной город всем жителям. А с помощью Internet это могут делать и не только магнитогорцы», - рассказал спикер Собрания и председатель жюри Александр Морозов.

Всего на вопросы анкеты ответили 114 человек. И одним из победителей среди пенсионеров стал Николай Пригодич из Минска.

«Викторины и конкурсы сближают народы, а дружба поистине не знает границ! Такие мероприятия являются прекрасными проводниками добра и взаимопонимания», - пишет он.

Житель Беларуси рассказал, что в Магнитогорске никогда не был, но викторина помогла ему открыть для себя этот город, который стал ближе и нашел уголок в самом сердце. А при поиске ответов на вопросы, просмотрев многочисленные фотографии в виртуальном пространстве, он получил огромный эстетический заряд и удостоверился, что в Магнитке живут очень дружелюбные и гостеприимные, добрые и простые, трудолюбивые и талантливые, мудрые и устремленные в будущее люди.

Например, Николай Пригодич с радостью и гордостью обнаружил, что частичку в историю Магнитогорского металлургического комбината внес его земляк Леонид Владимирович Радюкевич, который возглавлял ММК в 1979-1985 годах.

В своём послании участник викторины поблагодарил её организаторов за интересные и познавательные вопросы из истории Магнитогорского металлургического комбината. А также сердечно поздравил коллектив и ветеранов комбината, всех жителей города с 90-летием ММК.