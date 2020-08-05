В нацпарке «Таганай» строят подъемный трап к вершине Двуглавой сопки

Сегодня, 5 августа, в национальном парке «Таганай», что находится вблизи города Златоуст (Челябинская область), монтажная бригада приступила к сооружению второго подъемного трапа на вершину Двуглавой сопки.

Вручную и с большим трудом на место было доставлено около 25 тонн металлоконструкций, инструментов и креплений. Преодолев 201 ступень бригада в конце концов добралась до точки сбора, где и начнется строительство лестницы, ведущей к вершине горных хребтов.

С помощью ручных лебедок планируется соорудить второй трап длиной 140 метров. Количество ступеней составит 374, а также будет 4 площадки с двумя промежуточными. Отмечается, что к окончанию строительства, ступеней будет 752, что суммарно больше, чем на лестнице Иакова на острове Святой Елены, где ступеней 699.

Директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев отмечает, что возможность смонтировать две новые секции для подъема на Двуглавую сопку появилась благодаря национальному проекту «Экология», куда Таганай был включен в числе 8 особо охраняемых территорий России.

Задачей проекта «Экология», помимо защиты окружающей среды от отходов и рекультивации территорий, входит также создание инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках. Реализация данного проекта продлится до 2024 года.

«Вв рамках этого проекта в двух туристических приютах построены сервисные центры, обустраивается новая тропа к Большой Каменой реке и строится эколого-туристический центр «Здесь Европа встречается с Азией» в урочище «Семибратка», – рассказал Алексей Яковлев.

Парк «Таганай» площадью 568 кв. км с почти нетронутыми горными хребтами, реликтовыми лесами и тундрами только в 2019 году посетило более 141 тысячи туристов