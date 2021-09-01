В Никольской роще Челябинска снова соберутся «Уральские герои»

В Никольской роще Челябинска в предстоящие выходные, четвертого и пятого сентября, будет проходит фестиваль военно-исторической реконструкции «Уральские герои-2021».

Официальное открытие фестиваля состоится в полдень субботы, после чего заработают интерактивный площадки: лагерь РККА - выставка боевой техники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, штабная палатка, полевой госпиталь (ВИК «Дивизион»); планшетная выставка «Челябинск. Война. Память» (центр историко-культурного наследия города), «Гроза 12-го года» (КИР «Серебряный единорог»), «Достархан» и «Деревенька на Брянщине» (семейно-просветительский центр храма святителя Василия Великого), «Танковый биатлон» (челябинское региональное отделение Российского военно-исторического общества), музей памяти воинов-интернационалистов (данная экспозиция будет организована при поддержке центра культурно-исторического наследия Челябинска), блошиный рынок, а также «Огнеборцы» (5-я пожарно-спасательная часть ГУ МЧС региона).

В час дня четвертого сентября запланировано начало военно-исторической реконструкции, темой которой станет участие Уральского добровольческого танкового корпуса в боях в Брянских лесах и освобождении города Унечи (сентябрь 1943-го).

В 15 часов начнется военно-историческая реконструкция «Афганская война 1979-1989 годов: Блокпост».

В воскресенье, пятого сентября, часть интерактивных площадок возобновит свою работу, также к ним добавятся экспозиция «Им покоряется небо» Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов), студия исторических танцев «Гаттака», клуб винтажных велосипедистов «Tweed74»

Оба дня участие в фестивале «Уральские герои» будет принимать ОМОН на транспорте управления Росгвардии по Челябинской области.

В воскресенье гости события смогут насладиться выступлением оркестра челябинского училища штурманов (начало – в 12 часов), понаблюдать за участниками военно-исторической реконструкции «Большая Германская война: Галицийская операция, 1914 год» (начало в 13 часов), показательными конными выступлениями (14 часов).

Завершит второй день фестиваля военно-историческая реконструкция «Славный год. 1812».