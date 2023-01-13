В ночь с 13 на 14 января южноуральцы встретят Старый Новый год, в субботу отметят Васильев день

В ночь с 13 на 14 января жители Челябинской области отметят Старый Новый год - дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. А в субботу – Васильев день, который до календарной реформы совпадал с началом нового года.

Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения Юлианского календаря (или иначе календаря «старого стиля») и Григорианского календаря - того, по которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей в 20-21 веках составляет 13 дней.

Для многих верующих людей Старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского поста. Интересно, что разница между Юлианским и Григорианским календарями увеличивается каждое столетие, когда число сотен в году от Рождества Христова не является кратным четырем, на один день. Поэтому с первого марта 2100 года эта разница составит 14 дней. А с 2101 года Рождество и Старый Новый год будут отмечаться на день позже.

В канун старого Нового года, 13 января, по народному календарю отмечается Васильев вечер, в народе его еще называют щедрым вечером. На Руси считали, как Васильев день проведешь, таким и весь год будет. Хозяйки готовили множество снеди - с тем, чтобы хватило угостить всех знакомых и соседей, зашедших в гости. Особой популярностью пользовались блюда из свинины, так как святой Василий считался покровителем свиноводов. Кроме того, свинья символизировала плодовитость и благополучие.

Васильев вечер признавали самым удачным временем для предсказания будущего. Говорили, что все нагаданное в это время непременно сбудется. Также в Васильев вечер принято было стряхивать снег с яблонь. Делать это нужно было непременно в полночь, чтобы яблоки уродились.

В Старый Новый год существовала традиция ходить по домам (колядовать). Парни и девушки собирались большими компаниями и ходили в гости, пели песни, забавляли шутками и колядками хозяев, за что получали съестное, собиравшееся в мешок. После шумного, веселого обхода домов молодёжь собиралась в посиделочной избе и устраивала общее гуляние.

В субботу, 14 января, по народному календарю отмечается Васильев день. Еще этот праздник называли «Кесаретским» в честь святого Василия Великого, известного также как Василий Кесарийский. Этот святитель в четвертом веке был архиепископом Кесарии Каппадокийской и прославился как богослов, автор множества проповедей и создатель идеи иконостаса.

Во многих селениях в этот день было принято колоть так называемых «кесаретских» поросят. Зажаренный поросенок считался всеобщим угощением, поэтому все односельчане могли приходить и есть его, причем каждый из приходящих должен был принести немного денег и отдать их хозяину. На следующий день все деньги передавались в приходскую церковь для нуждающихся.

По обычаю, поросенок подавался на стол целиком.

На Васильев день в старину готовили также гречневую кашу с соблюдением определенного ритуала. Если каша вылезла из горшка, была бледного цвета – жди беду. Если же каша получилась яркая, хорошо разваренная - быть семье счастливой, а урожаю богатым. В отличие от Рождества, которое считалось семейным праздником, на новогодний ужин приглашали гостей.

Васильев вечер признавали самым удачным временем для предсказания будущего. Говорили, что все нагаданное в это время непременно сбудется. Также в Васильев вечер принято было стряхивать снег с яблонь. Делать это нужно было непременно в полночь, чтобы яблоки уродились.

Также ночью следовало следить за погодой: если ветер дул с юга, это означало жаркий и благополучный год; если с запада - к изобилию молока и рыбы; с востока - к урожаю фруктов и ягод. А вот много пушистого инея на деревьях предвещало хороший медосбор.