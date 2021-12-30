В новом году россияне смогут сэкономить на спорте

Россияне с первого января 2022 года смогут воспользоваться новым налоговым вычетом - за физкультурно-оздоровительные услуги. Получение «спортивного вычета» поможет сэкономить до 15,6 тысячи рублей в год, сообщает «РИА Новости».

О том, как рассчитывается вычет, рассказал ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров.

«Россияне получат право сэкономить 13 процентов процентов стоимости оплаченных услуг, однако лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тысяч рублей в год. Таким образом можно сэкономить максимум до 15 тысяч 600 рублей», - пояснил юрист.

Вычет на спорт можно будет получить как за себя, так и за своих несовершеннолетних детей, усыновленных или подопечных детей в возрасте до 18 лет, которые занимаются в спортивной секции.

Для получения денежной компенсации понадобится предъявить документы, подтверждающие оплату расходов на спорт, банковские реквизиты и копию свидетельства о рождении, если речь идет о несовершеннолетнем. При этом основным видом деятельности организации, оказывающей спортивные услуги, должны быть физкультура и спорт.