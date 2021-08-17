В новом сквере в центре Челябинска высадят сорок деревьев

В Челябинске на пересечении улиц Курчатова, Воровского и Свердловского проспекта стартовали работы по обустройству сквера. Там планируют вырубить 13 аварийных деревьев, заменив их сорока новыми насаждениями, сообщили в городской администрации.

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В понедельник, 16 августа, площадку осмотрели глава Центрального района Виктор Ереклинцев и директор Ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер.

«Здесь раньше были старые бараки, последний снесли в прошлом году. И это замечательная история, когда привлекательные участки в центре города отдаются не под застройку, а под создание общественного пространства и озеленение. Территория была очень неухоженной, много ослабленных деревьев, поэтому мы пригласили эксперта Веру Меркер для того, чтобы получить все необходимые консультации и оценку принятых решений», - рассказал Виктор Ереклинцев.

На площадке намерены создать тропиночную сеть, зоны отдыха, установить спортивные объекты, детские площадки. В рамках программы «Инициативное бюджетирование» на сквер выделили 20 миллионов рублей. Работы планируют завершить уже в сентябре 2021 года.

«Будет заключен отдельный контракт на озеленение на сумму около трех миллионов рублей. Это газоны, высадка деревьев и кустарников. Мы планируем высадить около сорока крупномеров - это липы, шаровидные ивы, яблони. Для данной территории этого достаточно», - уточнил глава Центрального района.

Виктор Ереклинцев уверен, что нужно максимально сохранить имеющиеся зеленые насаждения. Поэтому на площадке вырубят только 13 деревьев. Взамен посадят новые растения.

«Моя позиция относительно деревьев на этой территории даже чуть жестче, чем у главы Центрального района, потому что эти деревья небезопасны. У них мы видим обдиры коры, поражения грибковыми заболеваниями. Это означает, что в скором времени они могут упасть от любого порыва ветра или просто в силу возраста и сильного поражения. Поэтому 13 деревьев должны быть удалены по показаниям аварийности, они имеют наклон больше 30 градусов, а за остальными надо внимательно следить и убирать их по мере необходимости, чтобы не случилось трагедии. Замена на сорок деревьев - хорошая, она вполне компенсирует снос, и это будут деревья здоровые, молодые, хорошего ассортимента», - отметила Вера Меркер.

Напомним, в Центральном районе также завершаются работы по благоустройству набережной возле «Мегаполиса». Подробнее читайте здесь.