16.08.2021
ЧЦЗ выступил партнером Кубка минпрома Челябинской области по настольному теннису
16.08.2021
Автозавод «Урал» участвует в правительственном конкурсе
16.08.2021
Машинное зрение «следит» за экологической ситуацией на ММК
16.08.2021
ФСБ: в 1944 году Япония планировала взорвать бактериологическую бомбу
16.08.2021
Челябинский спектакль «Любовь и голуби» заинтересовал Александра Михайлова
16.08.2021
ВТБ запустил онлайн-сервис для самозанятых
В Челябинске завершается строительство набережной за «Мегаполисом»
22.07.2021
Наталья Котова проконтролировала строительство набережной реки Миасс
19.07.2021
Строящуюся в Челябинске набережную за «Мегаполисом» уже облюбовали горожане
14.07.2021
Строительство набережной в Челябинске застопорилось на культурном слое
12.07.2021
Сдача работ на набережной Миасса за челябинской филармонией ведется с отставанием
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021