В Челябинске завершается строительство набережной за «Мегаполисом»

В Челябинске завершаются строительные работы на набережной реки Миасс за КРК «Мегаполис».

Об этом сегодня, 16 августа, сообщил глава Центрального района города Виктор Ереклинцев.

По словам Виктора Александровича, в настоящий момент на данном участке набережной исполнены и закрыты четыре из пяти контрактов. Сегодня подрядчик по благоустройству укладывает финишный слой асфальта на велодорожке и монтирует террасную доску на нескольких площадках.

«Доступ для жителей открыт, так как все зоны отдыха смонтированы. Отдыхающих достаточно много, отзывы у посетителей положительные», - рассказал Виктор Ереклинцев.

Работы по благоустройству набережной за «Мегаполисом» продлятся, как минимум, до выходных. О дате стопроцентной готовности зоны отдыха администрация Челябинска объявит дополнительно.

Ранее ход работ на набережной проконтролировала глава города Наталья Котова. Тогда подрядчик ООО «Строймеханизация» заверил, что все работы за «Мегаполисом» будут завершены к 15 августа, а за филармонией – к 30 августа. Между тем Наталья Котова на тот момент допустила, что строительство может затянуться еще на несколько дней.

К слову, челябинцы уже давно облюбовали набережную, несмотря на замечания властей о небезопасности отдыха на еще незавершенном объекте. Горожане приходили целыми семьями. Впрочем, теперь долгожданная набережная открыта для всех желающих.