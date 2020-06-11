В Новосинеглазово временно ограничат движение на переезде
В понедельник, 15 июня, в связи с капитальным ремонтом будет ограничено движение автотранспорта на переезде через железнодорожную линию на 9-ом километре перегона станция Серозак — станция Челябинск-Южный, расположенном в поселке Новосинеглазово.
На участке выполнят замену барьерных плит УЗП, резинокордового настила, асфальтового покрытия проезжей части. Работы будут проводиться в вечернее и ночное время, с 20.00 до 8.00 часов, в период с 15 по 22 июня.
Проезд автотранспорта будет осуществляться по одной стороне. Водителей просят внимательно планировать свой маршрут.
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