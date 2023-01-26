В Нязепетровске 16 лет не могли достроить физкультурный комплекс, сейчас дело сдвинулось

Главный недострой Нязепетровска (Челябинская область) – физкультурно-спортивный комплекс, который пытаются построить вот уже 16 лет, сдадут в эксплуатацию к лету 2023 года.

Эту, несомненно, долгожданную для нязепетровцев новость опубликовало сообщество «Народный фронт/Челябинская область» в ВКонтакте.

Общественники отметили, что работа на объекте-долгострое закипела после того, как они привлекли к этой проблеме внимание следственных органов СКР.

«Да, это правда, и кадры с рабочими – из того самого нязепетровского физкультурного комплекса за 150 миллионов рублей (это минимум), который не могут сдать 16 лет», - отметили представители регионального отделения ОНФ, публикуя видео с места событий.

Активисты Народного фронта рассказали, как обратились в Следственный комитет России с просьбой выяснить, «по какой причине ФСК долгие годы как магнит притягивает колоссальные бюджетные средства».

«И вот на днях глава района сообщил нам, что работы ведутся полным ходом. И даже видео-доказательства есть. Более того, нам обозначили конкретные сроки: общие строительные работы должны быть завершены в марте 2023 г. Ввод в эксплуатацию – в мае-июне. Берем за ориентир эти две контрольные точки и обязательно проверим динамику», - подчеркнули в Народном фронте.

«Дожили! Видимо, в стране баз взбучки президента или Народного фронта и прокуратуры не делается ничего!»; «А зачем тогда нужна местная администрация?»; «Еще проверьте, сколько денег ушло реально на строительство, а сколько налево» - так отреагировали жители Челябинской области на новость о закипевшей на спортивном объекте работе.

Отметим, многострадальный ФСК пережил уже нескольких глав, каждый из которых обещал достроить физкультурно-спортивный комплекс. Хочется надеяться, что в этот раз обещания чиновников будут выполнены.