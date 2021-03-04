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В Нязепетровске больше недели без тепла остаются жители 17 домов

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В Нязепетровске больше недели без тепла остаются жители 17 домов

В Нязепетровске (Челябинская область) уже больше недели остаются без централизованного теплоснабжения жители 17 домов, в том числе одного многоквартирного дома и 16 частных хозяйств.

Напомним, 24 февраля 2021 года произошел порыв теплотрассы газовой котельной в железнодорожном микрорайоне Нязепетровска. Без тепла остались жилые 11 двухэтажных и 54 одноэтажных дома, а также объекты соцсферы. Был объявлен режим ЧС.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минстроя региона, над восстановлением теплосетей в режиме нон-стоп продолжают работать бригады в составе более 50 человек и волонтеры.

В четверг, четвертого марта, планируется подключить семь частных домов. «В двухэтажке к вечеру планируют закончить ремонт системы отопления в квартирах, там меняют трубы и радиаторы. Пока идут работы жители обогревают свои дома печным отоплением или электрорадиаторами. Средняя температура в жилых помещениях не ниже 18 – 20 градусов», - пояснили в миндортрансе.

В администрации района уточнили, для жителей организован подвоз воды. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Фото: пресс-служба администрации Нязепетровска