15.02.2023
ВТБ расширяет программу развития компетенций в инфраструктурном финансировании
15.02.2023
Чиновнику южноуральского минсельхоза предъявлено обвинение в получении взяток
15.02.2023
«Пятёрочка» снова выручает южноуральцев
15.02.2023
Чебаркулец до смерти избил парализованную мать
15.02.2023
«Металлурги зажигают»: ММК принял участие в презентации работ федеральной премии
15.02.2023
Ни интима, ни денег: копейчанин потерял 60 тысяч рублей
В Озерске родился кенгуренок
12.01.2023
Первый в 2023 году малыш в Озерске родился второго января, в Снежинске – третьего января
22.12.2022
В Снежинске и Озерске школьники отправлены на дистант, а с 26 декабря – на каникулы
11.11.2022
В юбилейный сезон Озёрскому «Нашему дому» подарили «Чугунок»
09.11.2022
Озёрский «Золотой петушок» рассказал историю об одиночестве
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023