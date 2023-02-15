В Озерске родился кенгуренок

В детском эколого-биологическом центре Озерска (Челябинская область) в семействе кенгуру появился малыш. Пополнение произошло у Плутоши и Аннушки.

Как сообщили в детском эколого-биологическом центре, сотрудники увидели маленького кенгуренка случайно Мама Аннушка прятала свое чадо в сумке. Беременность кенгуру длится недолго, всего 40 дней, а малыш рождается крошечным, весом всего в один грамм. Почти сразу он тянется к сумке и «заселяется» туда на откорм. В сумке матери кенгуренок может пролежать до восьми месяцев.

«Вот и наш малыш-кенгуру пока сидит в сумке и питается только маминым молоком, но Аннушка уже показывает свое чадо работникам ДЭБЦ. Плутоша, как истинный отец, заботится: и сена поднесет, и малыша приласкает. Семейству кенгуру в центре комфортно: и тепло, и сыто», - добавили в детском эколого-биологическом центре.

По словам директора ДЭБЦ Натальи Косажевской, зверькам вместе не скучно, рацион у питомцев разнообразный, а аппетит отменный. Кенгуру предпочитают лозу, бамбук, овёс, яблоки, банановые шкурки, землянику и даже хризантемы. Не отказываются от кабачков и сухого печенья.