Мы с тобой, Магнитогорск

В память о 39-ти погибших: Челябинск в годовщину трагедии в Магнитке услышит голос органа
Фото: 
Олег Каргаполов
Общество
Сегодня, 10:17
Автор: 
Евгения Александрова

Челябинск спустя год после трагедии в Магнитогорске -  31-го декабря 2018-го года в результате взрыва (по официальной версии, газа) погибли 39 человек - может услышать голос органа. Величественный инструмент зазвучит в память о взрослых и детях, которым не довелось встретить и прожить Новый год.

По мнению председателя совета ветеранов боевых действий челябинского регионального отделения «Офицеров России» Владимира Саломатина (именно он задумал воспоминания о магнитогорцах под звуки этого прекрасного инструмента), это будет правильный первый аккорд - орган ни в коем случае не может промолчать.

В этом году - первого июля, в День участников боевых действий, -  подполковника запаса Владимир Саломатин уже подарил городу концерт классической музыки.

То прекрасное событие запомнилось всем зрителям, потому что тогда, в фойе кинотеатра имени Пушкина, были испытаны самые чистые, самые искренние эмоции. И все благодаря музыке - репертуар оказался подобран очень правильно (ни одной лишней мелодии), да и игра солисток Челябинской государственной филармонии на фортепиано, скрипке и виолончели была на высоте.

Тогда автор идеи Владимир Саломатин, вдохновленный реакцией приглашенных гостей и впоследствии осознавший, что отголоски той музыки разошлись и долго еще были слышны в сердцах людей, задумал нечто большее (большая беда, случившаяся в Магнитогорске, затронула каждого из нас), а именно концерт органной музыки в память о людях, погребенных под обломками в последний день 2018-го года. Наверное, никакой другой музыкальный инструмент не сможет «говорить» о столь большой беде, проникновеннее, чем орган.

Владимир Саломатин уже нашел главную тему задуманного им грандиозного концерта - он назвал ее темой улетающих в небо бумажных журавлей (тема эта отражена в афише предстоящего события, созвучной появившемуся после трагедии изображению птиц, взмывающих в небесную синь, на стене дома 164/2 по улице Карла Маркса, которая до взрыва соприкасалась с больше не существующим седьмым подъездом). Это «Гобой Габриэля» Эннио Морриконе - поистине прекрасная музыка. Ее Владимир Саломатин услышал в органном зале 29-го августа и впечатлился ею.

По его словам, 31-го декабря в Челябинске будет звучать орган, стихи о вечном и диалоги из социальных сетей, появившиеся в Интернете сразу после взрыва.

«Я хочу, чтобы произошедшая в Магнитогорске трагедия нас изменила, чтобы мы стали чуточку ближе к друг другу - тогда наш мир будет лучше, безопаснее и светлее. Хочу, чтобы зритель слушал музыку органа, а перед глазами стояла картинка улетающих в небо белых птиц, чтобы солнце ослепляло провожающий взгляд, чтобы музыка еще долго звучала в сознании каждого слушателя и картинка продолжала стоять перед глазами, чтобы люди не хотели стирать из своей памяти прекрасный образ белых птиц, поднимающихся ввысь, в вечность. Я не знаю, откуда это все берется... Наверное, такими концертами я хочу попытаться объяснить то, что волею судьбы сам почувствовал или пережил - обратившись к людям, готовым к такому разговору, через талант музыкантов, художников, артистов, через голос органа», - поделился Владимир Саломатин.

Важно, что задуманный им добрый проект уже нашел живой отклик в сердцах многих творческих людей, которые подключились к работе абсолютно бескорыстно. Например, фотограф из Магнитогорска (ее зовут Елена Гасак) подарила проекту свои снимки - узнав, для чего они нужны Владимиру Саломатину, девушка отказалась от оплаты.

Художник из Екатеринбурга (его ник - gorl88), вместе с которым придумывалась афиша концерта, согласился помогать только при условии, что будет работать бесплатно.

«Основной упор в своей акции собираюсь сделать на молодежь и среднее поколение. К участию в декабрьском концерте я пригласил замечательных артистов из театра «Пара-плюс» и молодежной студии театра «Манекен» Владимира Филонова», - рассказал Владимир Саломатин.

Вот как он видит предстоящее событие: «Солистка челябинской филармонии Наталья Александрова исполняет «Гобой Габриэля» на виолончели. Дальше тему подхватывают другие музыкальные инструменты: орган, рояль, саксофон. У каждого сольная партия.  Музыка становится все громче и громче, постепенно настежь распахиваются все входные двери в зал. Прибавляется света. Музыка продолжается... И тут в нее вплетается шум города. Грохот трамваев, голоса проходящих мимо людей и проезжающих мимо машин... Музыка звучит на фоне звуков мегаполиса, мощная и прекрасная, она все играет и играет. Еще какое-то время «борется» и затихает. В зале тишина. Теперь слышен только шум города. Птицы улетели... Концерт окончен».

К слову, проект, изначально задумывавшийся Владимиром Саломатиным для воплощения в одном лишь Челябинске, уже «захватывает» всю область. Не только Челябинске, но и другие города Южного Урала 31-го декабря, возможно, проведут аналогичные концерты - «цепная реакция» пошла. Афиши с названиями городов-участников акции появятся на месте трагедии - Магнитогорск в этот тяжелый для него день будет не один.

Мы с тобой, Магнитогорск.

Автор: 
Евгения Александрова
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