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В парке имени Пушкина установили автомат, который «разводит» посетителей на деньги

Общество
Сегодня, 13:06
Автор: 
Инна Шемаева

С наступлением тепла и снятием ряда ограничений жители Челябинска с детьми потянулись в парки отдыха. Правда, в отдельных случаях там их ждало разочарование. К примеру, в парке имени Пушкина установлен автомат по продаже минералки и другой газированной воды, но вот только он работает  в «одну сторону» - деньги принимает, а напитка не выдает.

В этом корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» убедился на своем опыте. К слову, цены на стаканчик воды весьма не «слабые» - 25 - 30 рублей.

«Что вы там паритесь? Что, кучу денег потратили? Ну, автомат не человек, не работает иногда. 30 рублей потратили и паника у вас? Звоните, я приеду и решу на месте все проблемы», - сказал хозяин автомата Михаил.

Это все происходило в минувшее воскресенье, 12 июля. На вопрос корреспондента владельцу, а когда был установлен этот автомат, он ответил – в субботу. Вопрос – кто и как проверял данного предпринимателя, если уже на второй день его оборудование не работает?

«Я заключал договор именно с парком. Сколько стоит аренда, я вам не скажу. Это коммерческая тайна. Но, если я его заключил, то это явно окупится», - добавил Михаил.

При этом в парке имени  Пушкина работает летнее кафе, если захочется попить, то можно зайти и туда. Вот только цены там совсем не магазинные. Зато можно бесплатно посидеть у фонтана. Он функционирует. Что не скажешь о фонтане в парке имени Гагарина. Этот фонтан  не работает, но зато тем, кто пришел в парк погулять с детьми, есть где и воды купить, и перекусить.

Напомним, в челябинских парках снова можно купить сладкую вату, мороженое, поп-корн и воду, а детям попрыгать на батутах.

Челябинским предпринимателям «в ручном режиме» разрешили открывать павильоны и сезонные аттракционы. Главное условие – все процедуры по заключению договоров аренды  должны проводиться через электронные торги.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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