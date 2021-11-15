15.11.2021
Челябинские власти готовятся снести четыре расселенных аварийных дома
15.11.2021
ГИБДД Челябинска предлагает горожанам «засветиться»
15.11.2021
В Челябинской области продолжает расти естественная убыль населения
15.11.2021
Прокуратура добилась, чтобы педофил из Магнитогорска надолго сел за решетку
15.11.2021
Полицейская из Сосновского района получила взятку через адвоката
15.11.2021
Южноуральцев приглашают выбрать красивые даты для бракосочетания в 2022 году
В «Парковом» начинается строительство детского сада
25.10.2021
В Челябинске подрядчик начинает подготовку к строительству нового детского сада в «Парковом»
18.10.2021
В Курчатовском районе Челябинска построят детский сад на 150 мест
14.09.2021
Южноуральских малышей будут распределять в детские сады по новым правилам
13.09.2021
В Челябинске подрядчик срывает сроки строительства детского сада
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021
В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
12.11.2021
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
11.11.2021
Привито от ковида более 1,2 миллиона южноуральцев или 46,9% от взрослого населения
11.11.2021
Спикер ЗСО Челябинской области Мякуш досрочно слагает полномочия
10.11.2021