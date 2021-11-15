В «Парковом» начинается строительство детского сада

В Челябинске на улице Шмакова начинается строительство детского сада на 150 мест. Уже сегодня, 15 ноября, подрядчик начинает готовить площадку под строительство.

Новое дошкольное учреждение появится в микрорайоне №55 Краснопольской площадки №1 в рамках муниципальной программы капстроительства.

Как сообщили в администрации Челябинска, для вертикальной планировки и обеспечения безопасности работ на основании разрешения, выданного управлением экологии, будет произведен снос 64 деревьев (берез и осин) и трех кустарников. Часть деревьев находится в аварийном и ослабленном состоянии.

В рамках проекта строительства, прошедшего госэкспертизу, предусмотрены работы по благоустройству и компенсационному озеленению территории будущего детского сада в пределах границ земельного участка, выделенного под строительство. Здесь будет высажено 47 крупномерных кустов чубушника, 504 спиреи, 11 берез и пять сиреней.