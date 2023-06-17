В «Парковом» шиномонтажная мастерская работает прямо на тротуаре, жители пожаловались Наталье Котовой

Жители микрорайона «Парковый» в Челябинске пожаловались главе города Наталье Котовой на работу шиномонтажной мастерской прямо на тротуаре.

В своем открытом обращении челябинцы рассказали, что в связи с продолжающимся ремонтом улицы Бейвеля стоянку и шиномонтажку на перекрестке с Краснопольским проспектом перенесли к жилому дому (Бейвеля, 51), заблокировав проход для жителей.

«Перенос стоянки и шиномонтажа нарушает земельное законодательство РФ. И подвергает опасности жителей микрорайона. Шиномонтажная мастерская разместилась прямо на тротуаре – на тротуар заезжают машины и загораживают проход жителей к перекрестку. Ежедневно по этому тротуару идут тысячи жителей Паркового, включая школьников, которые направляются в ОЦ №2. Наличие шиномонтажной мастерской на тротуаре создает опасную ситуацию на дороге. Люди вынуждены по дороге обходить автомобили. Маломобильные граждане (люди на колясках или мамы с детьми) и вовсе физически не могут пройти здесь», - отмечают жители «Паркового» в своей коллективной жалобе.

Сегодня, 17 июня, мэрия прокомментировала ситуацию, сообщив, что автостоянка по улице Бейвеля, 51 и аналогичный соседний объект размещены в границах земельных участков с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, объекты торгово-развлекательного назначения. На оба участка зарегистрировано право частной собственности.

«В адрес правообладателей земельных участков направлены предостережения о недопустимости нарушения земельного законодательства в части целевого назначения земельного участка. Кроме того, вчера, 16 июня, председатель комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников встретился с директором компании, арендующей один из земельных участков, указанный в обращении горожан», - рассказали в администрации Челябинска.

На встрече были достигнуты следующие договоренности: шиномонтажная мастерская не будет осуществлять деятельность до момента обеспечения безопасного проезда к ней транспорта без использования тротуара; грузовой транспорт на автостоянке впредь будет размещаться вдали от жилых домов; арендатор примет все меры для безопасного передвижения пешеходов по тротуарам.

Ситуация находится на личном контроле Натальи Котовой. Решается вопрос о направлении обращений в прокуратуру, Роспотребнадзор и Росреестр для принятия мер реагирования, отметили в мэрии.