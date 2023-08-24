Где обещанная инфраструктура? Новоселы «Паркового Премиум» дошли до суда

В Советском районном суде Челябинска началось рассмотрение коллективного иска жителей ЖК «Парковый Премиум» к администрации Сосновского района области. Теперь уже через суд жители нового микрорайона пытаются добиться признания результатов публичных слушаний по изменению генплана территории их ЖК недействительными, добиться-таки строительства объектов инфраструктуры, обещанных застройщиком.

Ну, а пока жители ЖК «Парковый Премиум» через обращения во все возможные госструктуры продолжают добиваться достройки садиков, школ, дорог и других объектов, которые им обещал застройщик («АПРИ Флай Плэнинг»), а застройщик тем временем расхваливает новые проекты на осваиваемых территориях, предлагая «квартиры мечты» со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.

«Мы очень много ходим, и ходим коллективно, по различным министерствам, администрациям, - рассказывает жительница ЖК «Парковый Премиум» Юлия Скрябина. – Были в правительстве на приеме у замгубернатора, а когда к нам в микрорайон приезжал Алексей Леонидович Текслер, поздравлял ветеранов, мы и к нему обратились с жалобой на отсутствие необходимой инфраструктуры. Микрорайон стал активно заселяться в 2022 году, но у нас ни школ, ни садиков, ни больниц, ни дорог, ни элементарно магазинов нет до сих пор. При этом у всех семьи, где ни по одному ребенку. Проживает много людей пенсионного возраста, - подчеркивает Юлия.

Жители также рассказали, что в связи с тем, что микрорайон находится за городом и у них нет пешеходной зоны, а ходить пешком по дороге небезопасно, застройщик обещал им бесплатный шатл, который должен был доставлять их в город. Но вместо шатла сегодня по этому маршруту пустили один микроавтобус со стоимостью проезда 35 рублей, и теперь для жителей ЖК «Парковый Премиум», среди которых немало людей преклонного возраста, булка хлеба, с учетом платы за проезд, обходится в 100 рублей – действительно, «премиум».

«Приятным сюрпризом» для жителей «Парковый Премиум» стал и расположенный в километре от микрорайона рынок «Караван», через который проходила дорога в жилой сектор.

К слову сказать, о том, что жителей ожидает «соседство» с рынком, застройщик изначально также умолчал. Зато, когда ситуация вскрылась, застройщик решил обернуть ее себе на пользу, указав на сайте, что «недалеко от ЖК располагаются торговые ряды» - все на благо жителей.

«Дорога, которая вела в ЖК, проходила по территории рынка и, понятное дело, рано или поздно эту дорогу убрали бы. На что рассчитывал застройщик, продавая квартиры без подъездной дороги к микрорайону, непонятно, - продолжает Юлия Скрябина.

Пытаясь, видимо, решить дорожную проблему, 15 августа этого года застройщик открыл для жителей прямую дорогу с трассы до ЖК «Парковый Премиум» с откровенным нарушением законодательных норм даже для самих жителей. Саркастическое замечание высказал один из жителей ЖК в адрес застройщика, написав в групповом чате: «Вы так о нас заботитесь, что, видимо, хотите, чтобы мы побыстрее переехали через дорогу» (через дорогу от ЖК «Парковый Премиум» находится кладбище).

А буквально через три дня после открытия дороги (18 августа 2023) ГУ МВД России по Челябинской области сообщило жителям микрорайона о необходимости ликвидации новой дороги, примыкающей к трассе:

«Сотрудниками Управления Госавтоинспекции Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Челябинской области установлено наличие не предусмотренного проектом организации дорожного движения примыкания на км 1+050 слева автомобильной дороги Челябинск – Харлуши – граница Аргаяшского района. Примыкание построено без переходно-скоростных полос, без электроосвещения, на недопустимо коротком расстоянии от существующего места для разворота, не позволяющем разворачиваться в направлении нового микрорайона и безопасно пересечь две полосы, по которым с высокой скоростью движется транспортный поток большой интенсивности. Эти обстоятельства создают реальную угрозу безопасности дорожного движения…», - сообщается в документе за подписью заместителя начальника Управления Госавтоинспекции А.В. Соколова.

Далее, в письме сказано, что в случае отсутствия проектной документации на обустройство указанного примыкания, а также согласования этой документации Министерством дорожного хозяйства и транспорта, данное примыкание должно быть незамедлительно ликвидировано.

Основная же проблема, которая беспокоит жителей ЖК «Парковый Премиум» - отсутствие школ и муниципальных садиков в микрорайоне, которые застройщик обещал предоставить в 2023 году.

«Сегодня мой ребенок ходит в частный детский сад с оплатой шесть тысяч рублей в месяц, он располагается в обычной квартире, не соответствующей нормам дошкольного учреждения», - поясняет житель ЖК «Парковый Премиум».

Другая «счастливая» покупательница квартиры в «Парковый Премиум» рассказала, что, когда попыталась определить своего ребенка в челябинские школы, ей прямым текстом сказали: «Мест нет. Надо было смотреть, где покупаете квартиру…».

«Передо мной просто закрыли дверь, - поясняет Айгуль Магафурова. – Я обратилась к Уполномоченному по правам ребенка, которая мне ответила, что сделать ничего не может, отказ принять моего ребенка в школу является правомерным. В итоге моя третьеклассница должна ежедневно два часа тратить на дорогу, чтобы добраться до школы».

«С начала 2023 года мы неоднократно задавали вопросы о планах строительства необходимой для жизни инфраструктуры в различные ведомства, в том числе и в администрацию Сосновского района, в Министерство строительства Челябинской области, Управление образования по Челябинской области, а также самому застройщику, - рассказывает Юлия Скрябина. – Все в один голос нам заявляли, что планируемые объекты будут построены».

В феврале 2023 года в ответ на обращение жителей администрация Сосновского муниципального района сообщила: «В соответствии с документацией по планировке территории п. Пригородный, мрк. Парковый Премиум, утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района от 20.05.2022 г. №834, предусмотрена школа на 501 место и детский сад на 278 мест».

Далее, в этом же ответе сообщается: «разрешение на строительство детского сада выдано, планируемый срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2023 года. А за разрешением на строительство школы застройщик не обращался».

Ровно то же самое в марте 2023 года жителям ответили из Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области (№94-МинСтрой от 23.03.2023), а спустя два месяца – в мае 2023 года Минстрой вдруг поправился: «Решением Собрания депутатов Сосновского муниципального района от 19.10.2022 г. №381 утверждены Генеральный план и Правила землепользования, в соответствии с которыми площадь участка, предусмотренного ранее документацией по планировке территории под строительство школы на 501 место, не позволяет разместить на нем школу на 1100 мест. Согласно внесенным корректировкам, на участке запроектировано строительство многоквартирного дома (проведены общественные слушания, каких-либо замечаний, предложений относительно представленного проекта от жителей не поступало)», - говорится в ответе министерства.

Встает резонный вопрос, каким образом администрация Сосновского муниципального района в конце 2022 года утверждает изменения в генплан, о которых в марте 2023 года ни сама администрация, ни минстрой как бы «не знают»?

Застройщик вообще путается в том, кто же был инициатором изменений в генплан: в мае 2023 года жителям сообщили: «Инициатором внесения изменений в генплан был застройщик Whight group» (письмо жителям микрорайона от 17.05.2023, а в комментариях автору публикации представитель застройщика Олег Гришанков сообщил, что инициатор изменений – Сосновская администрация.

«При строительстве ЖК «Парковый Премиум» мы заложили в проект школу на 500 мест. В дальнейшем, в связи с тем, что территория расширяется за счет другого застройщика – СК «Икар», посчитали, что строить школу на 500 мест нецелесообразно, надо строить на 1100 мест. Это Сосновская администрация инициировала изменения генерального плана», - сообщил Гришанков.

Необходимо отметить, что «красивая картинка», где предусмотрены и школа на 501 место, и детский сад на 278 мест внутри ЖК «Парковый Премиум», и другая необходимая для жизни инфраструктура, содержалась в генеральном плане застройки, утвержденном постановлением администрации Сосновского муниципального района от 20.05.2022 г. №834.

Каково же было удивление жителей, когда в мае 2023 года они узнали, что в октябре прошлого года были проведены публичные слушания и администрацией Сосновского муниципального района утвержден новый генплан (№103 от 25.01.2023 г.), где вместо школы запланировано возведение восьмиподъездного жилого дома (самого большого в этом ЖК), что, безусловно, еще более усугубит непростую ситуацию, в которой сегодня находятся жители.

Как заявляют жители микрорайона (и это отражено в коллективном иске к администрации), публикация о планируемых общественных слушаниях П-103 от 25.01.2023 г., размещенная на сайте администрации Сосновского района, не содержала информации о том, что речь идет о ЖК «Парковый Премиум» (указан был только кадастровый номер земельного участка, который жители попросту не помнят или не знают), что говорит о намеренном сокрытии информации от жителей микрорайона и принятии решения без их участия.

«На вопрос о том, почему принято решение не строить школу, нам ответили, что в связи с принятым решением по расширению территории застройки (предполагается, что рядом будет расположен еще один микрорайон,) строительство школы на 501 место нецелесообразно, - рассказывает Юлия Скрябина. – Школу решили построить между ЖК «Парковый Премиум» и еще одним микрорайоном, которого еще даже нет в проекте, а планируемый под застройку участок никому не передан.

Адвокат Алексей Чвало считает результаты проведенных общественных обсуждений по рассмотрению проекта изменений документации по планировке территории незаконными и подлежащими отмене:

«Поскольку ответчик (администрация Сосновского муниципального района) грубо нарушил действующее законодательство, касающееся порядка проведения общественных обсуждений, собственники ЖК «Парковый Премиум» не были извещены надлежащим образом о проходящих публичных обсуждениях, а, следовательно, были лишены возможности выразить свою волю, заключение о результатах общественных обсуждений, принятое администрацией Сосновского муниципального района, мы просим суд признать незаконным и отменить», - говорит он.

Помимо иска в суд, с коллективной жалобой жители «Парковый Премиум» обратились и в прокуратуру области с требованием разобраться в ситуации.

Районная прокуратура жителей поддержала: «Прокуратурой района установлены нарушения в действиях должностных лиц администрации Сосновского муниципального района при проведении общественных обсуждений по рассмотрению проекта изменений документации по планировке территории. В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратурой района приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в ответе прокуратуры на обращение жителей.

Мало того, ситуацию со строительством жилого дома вместо школы взял под контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В коллективном иске жителей ЖК «Парковый Премиум» также сказано: «Одним из важнейших критериев, послуживших основанием для приобретения жилья именно в данном микрорайоне явились заверения застройщика – общества «Специализированный застройщик «Парковый Премиум» о том, что здесь будут полностью созданы условия для комфортной семейной жизни, а к концу 2023 года в районе будут достроены своя муниципальная школа и детский сад, что позволит комфортно организовать жизнь с ребёнком любого возраста» (выдержка текста с официального сайта по состоянию на 26.01.2023 г).

Ровно то же самое, рисуя «красивую картинку», тот же застройщик «АПРИ Флай Плэнинг» рекламирует освоение новых территорий с акцентом на то, какая замечательная инфраструктура будет реализована на этих площадках. Так, он сегодня обещает челябинцам: «Два горнолыжных склона, парки аттракционов и развлечений, ряд спортивных объектов, термальный комплекс, гостиницу, кафе и даже яхт-клуб с причалом. И все это в 15 минутах от центра Челябинска...».

В «АРТ-кварталах» загородного района «ТвояПривилегия» «АПРИ Флай Плэнинг» обещает: «Гармоничное сочетание природной красоты и комфорта городской среды. Сетевые супермаркеты, банкоматы, аптеки, салоны красоты — в шаговой доступности есть всё необходимое для жизни. Район укомплектован детской инфраструктурой под ключ. Рядом с домом — муниципальный детский сад № 77, сегодня в него ходят уже 350 малышей. Просторные группы, оборудованная столовая, спортивный и музыкальные залы – всё создано с любовью к детям и в соответствии с требованиями безопасности. На каждую группу отведено по три специалиста – два старших и один младший воспитатель…»

Как замечают юристы, застройщик совершенно безнаказанно сегодня может обещать «золотые горы», исполнить которые даже не собирается.

«Анализ рекламной продукции застройщика порой не выдерживает никакой критики: явное анонсирование тех обязательств, которые застройщик не то, что выполнить не может, он даже не собирается их исполнять, - комментирует адвокат Александр Щербинин. – Начиная с той хитрости: «15 минут до центра города». По всей видимости, предполагается, что у каждого жителя должен быть свой самолет или вертолет, потому что даже теоретически, не встретив на пути ни одного автомобиля, невозможно добраться до центра города за заявленное время (на самом деле, на себе проверено, добираться до микрорайона даже без пробок в районе одного часа – ред.) При этом застройщик никакой ответственности не несет з те «красивые картинки», которые анонсирует покупателям, - продолжает Щербинин. – Потом же происходят бесконечные переносы сроков строительства и сдачи объектов».

Объективности ради скажем, что в этом микрорайоне детский сад и школу построили. Вот только у новоселов есть претензии к качеству жилья.

Если говорить о ЖК «Парковый Премиум», где была спроектирована школа, то здесь важно понимать, что количество жителей увеличилось не так просто, а потому что добавились дополнительные дома. Теперь нужна новая школа. Что нужно, чтобы ее не строить? Правильно – нужно еще несколько домов спроектировать, тогда и эта школа, которая была взамен обещанной, не будет соответствовать нормам и требованиям, - подчеркнул адвокат. – Вот если бы на застройщика возлагались жесткие санкции, либо возможность приступать к реализации нового проекта после введения в эксплуатацию всех заявленных ранее объектов, тогда школа появлялась бы наряду с первыми домами, а то и обгоняла бы их строительство.

Ситуация с изменением генплана в период, когда квартиры уже активно распродаются, как сообщают юристы, далеко не единична и стала скорее нормой, чем исключением из правил:

«К сожалению, ситуация, в которой оказались жители ЖК «Парковый Премиум» происходит на протяжении нескольких последних лет и будет происходить, пока нормативное регулирование не поменяется, - комментирует ситуацию председатель коллегии адвокатов «Перспектива» адвокат Александр Щербинин. – Если введение домов в эксплуатацию и передача квартир покупателям более или менее сегодня контролируется и за неисполнение обязательств предусмотрены штрафные санкции, то рычагов контроля за неисполнение обязательств по строительству и сдаче школ, садиков и прочего просто нет».

К сожалению, приобретатели жилья не защищены и от того, что застройщик не уйдет в банкротство, решив не достраивать инфраструктуру совсем, как это произошло несколькими годами ранее с поселком Западный (мкр. Залесье, Женева, Просторы…), где покупатели вместо «красивой картинки» загородных микрорайонов со всей для жизни инфраструктурой, вынуждены были жить на брошенной стройке без больниц, школ, магазинов, дорог и преддомового освещения.

«На сегодняшний день нет никакого запрета одним и тем же лицам строительного бизнеса создавать несколько компаний, добавляя к названию дополнительную цифру или букву, - продолжает адвокат Александр Щербинин. – И здесь тоже нет никаких мер по недопущению лиц, которые себя дискредитировали, к новым строительным проектам. Поэтому они осуществляют строительство через одну компанию, а потом, когда к этой компании возникают претензии, они ее банкротят и продолжают работу через другое юрлицо. Конечные бенефициары при этом одни и те же».

Для того чтобы жителям ЖК «Парковый Премиум» добиться завершения строительства объектов инфраструктуры, юристы советуют «не снижать напор» - обращаться с жалобами во всевозможные инстанции и, в первую очередь, в администрацию Сосновского района, которая обязана выявлять нарушения еще «при первых звоночках» - затягивании сроков начала строительства.