Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам

Жителям микрорайона «Парковый Премиум» в Челябинске перекрыли проезд к своим домам. Горожане во всем обвиняют администрацию расположившегося рядом рынка «Караван», на который раньше поступали жалобы на антисанитарию. По данному факту следственное управление СКР по Челябинской области проводит проверку.

Напомним, арендаторы с Каширинского рынка, который закрыли, переехали на новое место - рынок «Караван», расположенный неподалеку от микрорайонов «Парковый Премиум», «Парковый-2», «Парковый-3». Но жильцам такое соседство категорически не понравилось из-за возникшей стихийной свалки, неприятных запахов и шума. Губернатор Алексей Текслер поручил своему заместителю во всем разобраться.

После визита надзорных органов были приняты ряд мер. Но конфликт вышел на новый уровень. Администрация рынка перекрыла дорогу, по которой жители добирались к своим домам. Информацию и подтверждающую фотографию жители разместили в соцсетях.

В четверг, 20 июля, бульдозер начал сносить деревья в расположенном рядом лесу от знака «жилая зона» в сторону рынка вдоль трассы.

На место выехала комиссия от администрации Кременкуля. «Бульдозер и земля относятся к рынку, на этом месте будет проложена дорога для жителей, в объезд их территории», - пояснили в мэрии.

К решению проблемы подключились следователи по поручению главы СКР Александра Бастрыкина.

«Согласно информации, размещенной в социальных медиа, в Челябинске сотрудники местного рынка после многочисленных жалоб граждан в компетентные органы на антисанитарию перекрыли въезд в жилой комплекс», - сообщает Информационный центр СК России.

В администрации Сосновского района уточнили, что до 27 июля будет сделана альтернативная дорога. До этого времени перекрывать дорогу администрация рынка не имеет права.

Следственные органы СК России по Челябинской области организовали проверку по указанным обстоятельствам, будет дана правовая оценка.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления по Челябинской области Павлу Решетникову представить доклад о ходе процессуальной проверки.