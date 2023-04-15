В Пасху православные южноуральцы смогут получить частицу Благодатного огня из Иерусалима

Каждый год накануне Православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме происходит чудо схождения Благодатного Огня. Верующие с трепетом и волнением ожидают это событие.

Схождение Благодатного огня, которое происходит с незапамятных времен в Храме Гроба Господня в Иерусалиме - это великое чудо. И каждый раз верующие с огромным волнением ожидают святого дня Великой субботы – последнего дня перед пасхальной ночью, перед воскресением Христовым. Люди искренне молятся.

«И каждый раз, это надежда, упование и молитва. Я присутствовал во время схождения Благодатного огня, это ни с чем несравнимые ощущения. Великая радость охватывает всех людей», – рассказывал протоиерей Игорь Шестаков.

В Иерусалим уже прибыла делегация Фонда Андрея Первозванного, которую возглавляет Владимир Якунин, и паломническая делегация с Южного Урала во главе с секретарем Челябинской епархии протоиереем Игорем Шестаковым.

«Сколько раз в прошедшие годы я принимал Благодатный огонь из его рук (Владимира Якунина – прим.) в одном из московских аэропортов, а сейчас уже не ожидаю, а сопровождаю его и его коллег в Святую Землю, - поделился Игорь Шестаков. - С нами и викарий нашего Святейшего Патриарха епископ Зарайский Константин. Отмечу, что духовенства в составе делегации совсем немного. География епархий любопытна - Москва, Чита и Челябинск».

Если в этом году чудо случится, то впервые Благодатный огонь в Пасхальную ночь будет напрямую доставлен спецрейсом из Иерусалима сразу в Челябинск (раньше сначала Святой огонь доставляли в Москву, а затем уже в регионы).

Благодатный огонь из Иерусалима в Челябинск будет доставлен в трех специальных лампах, которые изготовили мастера Златоуста. На этой неделе директор мастерских декоративно-прикладного искусства «ЛиК» из Златоуста Андрей Лохтачев передал светильник Челябинской епархии.

«Обычно мы перевозили Благодатный огонь двумя лампами, чтобы если он случайно погаснет в одной, у нас был бы «запасной вариант». В этом году берем с собой сразу три светильника. Третья лампа красиво украшена в традициях златоустовской гравюры, а значит, символизирует наш регион. Такие лампы официально можно использовать на воздушных судах», - рассказал протоиерей Игорь Шестаков.

Конструкция лампы проверена временем. Аналогичные светильники много лет использовали шахтеры-угольщики. В похожих лампах переносят и олимпийский огонь. Возможность проливания лампадного масла совершенно исключена, а в верхней части лампы имеется медная сетка, которая гасит искры.

Представителям Челябинской епархии предстоит принять Благодатный огонь в храме Гроба Господня на Святой Земле и специальным рейсом в ночь с 15 на 16 апреля привезти из Израиля Благодатный в Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска на праздничное богослужение. Затем святыня будет доставлена во все храмы Челябинской митрополии.

Частицу благодатного огня можно будет получить в Свято-Симеоновском кафедральном соборе во время ночного пасхального богослужения. Лампада будет храниться в алтаре собора и люди будут иметь возможность в течение всего Светлого Христова Воскресения прийти и взять Благодатный огонь.

Схождение Благодатного огня происходит в храме Гроба Господня. В мае 1992 года впервые после 79-летнего перерыва Благодатный Огонь был вновь доставлен на русскую землю. Фонд Андрея Первозванного с 2003 года ежегодно доставляет Благодатный огонь в Москву к Пасхе.

Телевизионную трансляцию из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме проведут три федеральных телеканала: НТВ, Первый канал, Россия 1.

В этом году делегация Фонда Андрея Первозванного в субботу доставит огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в московский аэропорт Внуково-3, где его примут представители епархий Русской православной церкви и затем развезут в 42 российских города.