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В первый день ЕГЭ с экзаменов удалили двух выпускников Челябинской области

Общество
Сегодня, 12:18
Автор: 
Олеся Денисова

Два выпускника одиннадцатых классов в Челябинской области были удалены с единого государственного экзамена в первый день проведения экзаменов.

Как сообщили в министерстве образования и науки региона, из пунктов проведения экзаменов удалили по одному выпускнику в Нагайбакском районе и Магнитогорске.

«Через систему онлайн-наблюдения был замечен телефон у участника в Нагайбакском районе, - рассказал директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас. - У одного сдающего в Магнитогорске членами ГЭК были обнаружены справочные материалы».

Андрей Барабас напомним всем выпускникам, во время экзаменов запрещено иметь при себе шпаргалки, справочные материалы и любые средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру.

Всего в первый день экзамен сдавали более трех тысяч выпускников, в том числе 2 тысячи 151 ученик - ЕГЭ по информатике и ИКТ, 813 участник – ЕГЭ по литературе, 121 участник – ЕГЭ по географии.

На входе у всех присутствующих измерялась температура, в каждом ППЭ дежурил медицинский работник. Соблюдалась социальная дистанция при рассадке. Помимо санитарной безопасности, большое внимание уделялось информационной безопасности и прозрачности проведения ЕГЭ. Следующий экзамен – по русскому языку – состоится 6 и 7 июля.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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