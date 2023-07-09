В Пластовском районе на время проведения ралли «Шелковый путь» закрыли движение транспорта

В Пластовском районе Челябинской области сегодня, девятого июля, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения международного ралли «Шелковый путь» закрыли движение транспорта.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, ограничение действует с восьми утра до семи вечера.

В указанный период движение закрыто на следующих участках:

- село Степнинское – село Степное;

- по проселочным дорогам села Степное по правой стороне автодороги Степнинское-Степное от реки Курасан на протяжении четырех километров;

- по правой стороне от трассы Южноуральск – Магнитогорск от моста на реку Уй на протяжении 24 километров.