В Пластовском районе выросла скорость интернета

Цифровая экосистема МТС сообщает об усилении LTE-сети в Пластовском районе Челябинской области. Установка дополнительного телеком-оборудования в Пласте позволила увеличить скорость мобильного интернета в южной части города более чем на четверть.

Для комфорта жителей города МТС увеличила скорость интернета в районе образовательных учреждений Пласта, среди которых школы №2, №10 и №12. Улучшения также могут отметить работники и пациенты медгородка – скорость мобильного интернета МТС выросла у корпусов районной больницы и у станции скорой помощи. Быстрый интернет позволит жителям домов, расположенных по улицам Октябрьской, Клары Цеткин, 9 Января, Спартака и Садовой пользоваться преимуществами цифровой экосистемы МТС и другими онлайн-сервисами.

«С помощью Big Data МТС мы анализируем нагрузку на сеть и определяем территории, на которых нужно усилить покрытие. Это позволяет нам развивать сеть и создавать запас емкости с учетом интересов самих жителей, а также южноуральцев, которые все чаще приезжают в Пласт знакомиться с историей города», – рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

С начала года МТС улучшила покрытие мобильного интернета 4G в Южноуральске, Магнитогорске и других городах Челябинской области, а также в популярных туристических локациях региона.