В полиции Златоуста нехватка кадров

Отдел МВД России по городу Златоусту (Челябинская область) ищет новых сотрудников: имеющихся кадров полицейскому ведомству не хватает.

Так, отделу требуются следователь следственного отдела, оперуполномоченный отдела уголовного розыска, оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, дознаватель отдела дознания, участковый уполномоченный полиции, полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы полиции, полицейский отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, водитель, инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД.

На службу приглашаются граждане Российской Федерации не старше 40 лет, без судимости, способные по своим личным и деловым качествам и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел. Силовое ведомство предоставляет социальные гарантии, действующие в рамках федерального законодательства.

Заработная плата младшего начальствующего состава - от 25 000 рублей, среднего начальствующего состава - от 35 000 рублей.

Напомним, о том, что очередей в отдел кадров полиции в Челябинской области не наблюдается, сказал главный полицейский Южного Урала Михаил Скоков. Причины этого лежат на поверхности: маленькие зарплаты и большой объем нагрузки. При этом Скоков уточнил, что некомплект некритичный – всего шесть процентов. Это один из самых низких показателей по Уральскому федеральному округу.

Однако если брать цифры по структурным подразделениям, то картина уже не будет такой радужной. Самый большой некомплект - более 12% - в патрульно-постовой службе, куда молодые люди не идут из-за низкой зарплаты. На начальном этапе она составляет 23 тысячи рублей.