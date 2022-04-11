В понедельник у православных началась «Вербная» неделя

В понедельник, 11 апреля, у православных началась шестая седмица (неделя) Великого поста. Её называют «Вербная». До Пасхи остается две недели.

Во вторник на Вербную неделю приходится день святого Иоанна Лествичника. Традиционно в этот день пекли печенье в виде лестниц. Выпечку освящали в церкви и половину отдавали беднякам.

В среду, 13 апреля, в 17 часов по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия в Свято-Симеоновском кафедральном соборе будет совершена Литургия Преждеосвященных Даров – особого великопостного богослужения, уникального по своей красоте и духовной насыщенности. С началом Литургии начинается исповедь.

В среду вспоминают святого великомученика Ипатия, святителя Ионы, чудотворца Иннокентия. В этот день молились женщины об избавлении от бесплодия, а также просили помощи при родах.

В четверг православные чтят память Марии Египетской и мученика Авраамия Болгарского. В народе считали, что в этот день приходит конец зиме и начинается половодье. Было принято наблюдать за гусями – чем выше они летят, тем полноводнее будут реки. Считалось, что если в этот день много талой воды, то и трава будет летом сочной.

В пятницу, 15 апреля, – День памяти преподобного Тита Чудотворца, который еще совсем юным поступил в иноки. За свою праведную жизнь, глубокую веру, кротость и любовь к ближним, преподобный был награжден даром чудотворения и исцеления.

В субботу, 16 апреля, у православных - Лазарева суббота. В этом день вспоминается необыкновенное воскрешение Иисусом Христом Лазаря. В Лазареву субботу в храмах освящали веточки вербы. Освященные ветви раздаются молящимся.

В воскресенье, 17 апреля, за неделю до Пасхи православные отпразднуют Вербное воскресенье. Это один из двунадесятых церковных праздников Входа Господня в Иерусалим. Вербу освящают также и по окончании Литургии в воскресенье.

На этой неделе даже строгий Церковный устав разрешает употреблять рыбу в определенные дни, а мирянам можно есть рыбные блюда в любые дни, кроме среды и пятницы. В Вербное воскресенье можно есть горячую пищу, заправленную растительным маслом, рыбные блюда и немного вина.

В старину в Москве в пятницу и субботу Вербной недели на Красной площади вдоль всей Кремлевской стены открывался рынок «Верба», на котором предлагался самый разный товар.

Торговцы-мальчишки бродили по площади с пищалками и свистульками, можно было услышать: «Кому тещин язык?». Продавец надувал свистульку, и из нее вытягивался длинный бумажный язык, свертывался обратно и орал при этом диким голосом. «Тещины языки» были в большом спросе.

Со следующего понедельника, 18 апреля, у православных начнется самая строгая неделя Великого поста - Страстная.