В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя

В понедельник, третьего апреля, у православных начинается шестая седмица (неделя) Великого поста. Её называют «Вербная». До Пасхи остается две недели.

Как пояснили в пресс-служба Свято-Симеоновского кафедрального собора, в понедельник в 11 часов в соборе состоится последняя генеральная уборка перед празднованием Пасхи. Приглашаются все неравнодушные.

В среду, пятого апреля, в 17 часов в Свято-Симеоновском кафедральном соборе будет совершена Литургия Преждеосвященных Даров – особого великопостного богослужения, уникального по своей красоте и духовной насыщенности. С началом Литургии начинается исповедь.

Вечером в четверг, шестого апреля, и в субботу, восьмого апреля, - в 17 часов всенощное бдение с литией в канун празднования двунадесятых праздников Благовещения Пресвятой Богородицы (седьмое апреля) и Входа Господня в Иерусалим (девятое апреля). Во время вечерней службы будет происходить исповедь.

В пятницу, седьмого апреля, в соборе будет отслужена Литургия святителя Иоанна Златоустого в двунадесятый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Акафиста святому праведному воину Феодору Ушакову и панихиды в этот день не будет.

В субботу, восьмого апреля, - Лазарева Суббота. В этом день вспоминается необыкновенное воскрешение Иисусом Христом Лазаря. В Лазареву субботу в храмах освящали веточки вербы. Освященные ветви раздаются молящимся.

В соборе будет отслужена Божественная Литургия свт. Иоанна Златоустого. В этот же день - отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.

В воскресенье, девятого апреля, в Неделю шестую Великого поста отмечается двунадесятый праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье). В соборе будет отслужена Божественная Литургия свт. Иоанна Златоустого. Вербу освящают также и по окончании Литургии в воскресенье.

На этой неделе даже строгий Церковный устав разрешает употреблять рыбу в определенные дни, а мирянам можно есть рыбные блюда в любые дни, кроме среды и пятницы. В Вербное воскресенье можно есть горячую пищу, заправленную растительным маслом, рыбные блюда и немного вина.

В старину в Москве в пятницу и субботу Вербной недели на Красной площади вдоль всей Кремлевской стены открывался рынок «Верба», на котором предлагался самый разный товар.

Торговцы-мальчишки бродили по площади с пищалками и свистульками, можно было услышать: «Кому тещин язык?». Продавец надувал свистульку, и из нее вытягивался длинный бумажный язык, свертывался обратно и орал при этом диким голосом. «Тещины языки» были в большом спросе.

Со следующего понедельника, 10 апреля, у православных начнется самая строгая неделя Великого поста - Страстная.