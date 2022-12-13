В преддверии Нового года минздрав призывает южноуральцев сделать доброе дело

В преддверии Нового года, когда многие ждут приятных сюрпризов, подарков и чуда, жителям Челябинской области предлагают стать немного волшебниками и может быть даже спасти чью-то жизнь, сделав очень важное и доброе дело.

Перед новогодними и рождественскими праздниками и длинными каникулами Челябинская областная станция переливания крови пополняет запасы компонентов крови. На станции ждут доноров первой, второй и третьей групп крови, особенно с отрицательным резус-фактором.

«Мы приглашаем как постоянных доноров, так и людей, которые никогда не сдавали кровь, или делали это ранее. Присоединяйтесь к доброму делу», - пригласили южноуральцев.

Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет. Перед тем, как пойти сдавать кровь, нужно за 48 часов до донации исключить из своего рациона: жирную и острую пищу, спиртные напитки, в том числе пиво. Накануне вечером можно легко поужинать, утром ограничиться сладким чаем с хлебом.

Адреса отделений Челябинской областной станции переливания крови:

Челябинск: ул. Воровского, 68, +7 (351) 232-78-89.

Магнитогорск: пр-т К. Маркса, 160, +7 (3519) 34-52-13.

Златоуст: пр-т Гагарина, 8 линия, 4, +7 (3513) 65-32-33.

Миасс: пр-т Автозаводцев, 36, +7 (3513) 57-07-95.

Сатка: ул. Куйбышева, 15, +7 (3516) 13-33-44.

Южноуральск: ул. Строителей, 21, +7 (951) 789-97-03.