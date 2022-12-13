13.12.2022
Челябинское объединение «РТС» выиграло контракт на оснащение 24 аэропортов Индии
13.12.2022
Клиенты ВТБ получили возможность пополнять брокерский счет через СБП со счета в любом банке
13.12.2022
Урок финансовой грамотности стоил домохозяйке 1,2 миллиона рублей
13.12.2022
Сенсорный сад в первом инклюзивном сквере Челябинска вырастят весной 2023-го
13.12.2022
Премия «Серебряный Лучник» – Урал объявила состав жюри
13.12.2022
В Карталах украли оборудование для розлива пива
В преддверии Нового года минздрав призывает южноуральцев сделать доброе дело
13.12.2022
Карабаш встретит Новый год без праздничных общегородских фейерверков
11.12.2022
Южноуральцев приглашают проголосовать за новогодние открытки земляков
10.12.2022
Школьники в Челябинске узнают о традициях празднования Нового года, появившихся по указу Петра I
09.12.2022
Текслер призвал в этом году праздновать Новый год сдержанно, но в полном объеме для детей
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022