В проекте капремонта участка М-5 «Челябинск - Миасс» использовано трехмерное моделирование

Упрдор «Южный Урал» в Челябинской области ведет масштабные работы по переводу федеральной трассы М-5 «Урал» в четырехполосное состояние. При проведении проектирования капитального ремонта участка трассы «Челябинск – Миасс» впервые будет применено «трехмерное моделирование».

Как сообщает пресс-служба Упрдор, в 2021 году завершилось проектирование капитального ремонта 10-километрового участка М-5 (км 1780 – км 1790) Чебаркуль-Миасс с доведением до четырёх полос движения. Планируется в 2022 году начать ремонтные работы и завершить их в 2024 году.

В стадии проектирования находятся еще четыре участка в горнозаводской зоне протяжённостью более 80 километров.

«Это - первые проекты, которые реализуются по современной методологии проектирования с использованием трёхмерных цифровых моделей не только местности, но и технических решений, - отметили в Упрдор. -Новый подход позволить сократить сроки проектирования, и, самое главное, повысить качество и скорость выполнения работ.

В 2021 году на М-5 отремонтированы путепроводы в Сосновском районе: у поселка Саргазы и в составе транспортной развязки возле Полетаево; на 66 километре дороги в сторону Екатеринбурга.

В следующем году запланирован ремонт двух объектов: мост через реку Щербаковка на подъезде к Екатеринбургу (км 127+500) на М-5 и мост через реку Силкин Лог (км 53+700) на федеральной дороге А-310.

«Понимание значимости дороги у руководства Росавтодора и Минтранса есть, и до 2028 года поставлена задача провести всю протяженность М-5 в Челябинской области до четырёх полос, - подчеркнул исполняющий обязанности начальника Федерального казённого учреждения Управление дорог «Южный Урал» Владимир Муравьев. - Сейчас выполнено 20% от задуманного, и, если разбивать по этапам, в 2022 году будет выполнено 50% от плана».