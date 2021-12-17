17.12.2021
В проекте капремонта участка М-5 «Челябинск - Миасс» использовано трехмерное моделирование
17.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
17.12.2021
Спектакль «Гринч» по мотивам сказки Доктора Сьюза увидят зрители в театре «Манекен»
17.12.2021
Юных челябинцев приглашают на развивающее шоу песенных хитов «Синего Трактора»
17.12.2021
Майк Тайсон — самый высокооплачиваемый спортсмен на Cameo
17.12.2021
На АЗ «УРАЛ» провели экскурсию воспитанникам Центра помощи детям Челябинской области
В проекте капремонта участка М-5 «Челябинск - Миасс» использовано трехмерное моделирование
16.12.2021
Перспективы «федералки» М-5 «Урал» в Челябинской области
15.12.2021
Участок М-5 Челябинск – Екатеринбург строится с опережением планов
22.08.2021
В Челябинской области продлены ограничения движения большегрузов
09.06.2021
На трассе Челябинск-Курган, где обрушился мост, открыли движение транспорта
Челябинская филармония заговорила с молодёжью на языке аниме
16.12.2021
Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска
15.12.2021
Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве
15.12.2021
Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января
14.12.2021
Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено
13.12.2021