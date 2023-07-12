В развивающихся пригородах Челябинска «Россети Урал» и «Таврида Электрик» реализуют совместный проект

Сегодня, 12 июля, в Екатеринбурге в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2023» генеральный директор компании «Россети Урал» Александр Пятигор и директор компании «Таврида Электрик Урал» Антон Антипченко в присутствии Министра промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл Станислава Крылова подписали Соглашение о сотрудничестве.

Документ, рассчитанный на пятилетний срок, предусматривает взаимодействие компаний в области импортозамещения и внедрения отечественного инновационного оборудования и радиоэлектронной продукции при реализации программ модернизации и развития распределительного сетевого комплекса «Россети Урал».

Задачи взаимодействия в сфере цифровой трансформации электросетевого комплекса, создания высокоавтоматизированной сети, наблюдаемость и управляемость которой обеспечены цифровыми системами связи и оборудования, находятся в центре внимания энергетиков «Россети Урал».

Основные направления сотрудничества предполагают разработку и внедрение интеллектуальных решений для автоматизации и повышения надёжности сельских и городских распределительных сетей 6 – 35 кВ.

Внедрение новых технологий в распределительные сети и взаимодействие энергетиков челябинского подразделения «Россети Урал» и специалистов «Таврида Электрик Урал» направлено на формирование важных социально-экономических эффектов для региона, а также создание дополнительных возможностей для территориального развития.

«Таврида Электрик Урал» намерена разработать и предложить на рассмотрение «Россети Урал» концепцию реализации пилотного проекта применения технологии автокластерной сети на базе одного из структурных подразделений филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» - Сосновского РЭС производственного отделения «Центральные электрические сети».

Задача обеспечения бесперебойного электроснабжения жителей пригорода Челябинска - Сосновского района Челябинской области более, чем актуальна: Сосновский район примыкает к городу-милионнику и динамично развивается. Соответственно, растет и количество потребителей, и нагрузка на распредсети. Предполагается, что по итогам реализации проекта сеть будет иметь признаки «умной», активно-адаптивной, высокоавтоматизированной автокластерной сети с применением умных коммутационных аппаратов, потребуется минимальное время реагирования на аварийные ситуации, локализацию поврежденного участка сети с последующим автоматическим вводом резерва. Онлайн система поддержки принятия решений с элементами искусственного интеллекта позволит принципиальным образом оптимизировать процесс ликвидации аварий и повысить безопасность обслуживающего персонала.

В ходе сотрудничества «Россети Урал» и «Таврида электрик Урал» будут также реализованы программы подготовки и переподготовки специалистов по перспективным направлениям развития распределительного сетевого комплекса и эксплуатации инновационного оборудования и программного обеспечения.