12.07.2023
По факту ДТП на Блюхера в Челябинске возбуждено уголовное дело, виновник аварии – в изоляторе
12.07.2023
В развивающихся пригородах Челябинска «Россети Урал» и «Таврида Электрик» реализуют совместный проект
12.07.2023
ММК-МЕТИЗ награжден за достижения в сфере охраны труда
12.07.2023
«Метран» вместе со Сбером внедрит ИИ в комплексы экологического мониторинга
12.07.2023
Сбер профинансирует строительство завода «Увелки» по производству гречихи
12.07.2023
Представитель военного следственного отдела встретился с участниками СВО в госпитале ветеранов войн Челябинска
В развивающихся пригородах Челябинска «Россети Урал» и «Таврида Электрик» реализуют совместный проект
05.07.2023
Челябэнерго повысил надежность электроснабжения жителей двух районов Челябинска
09.06.2023
Состоялось годовое общее собрание акционеров компании «Россети Урал»
01.06.2023
Энергетики «Россети Урал» напоминают родителям и детям правила электробезопасности
03.02.2023
Центральным электрическим сетям «Челябэнерго» - 90 лет
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023