МТС внедрит технологии машинного зрения для мониторинга состояния объектов «Россети Урал»

МТС и «Россети Урал» (дочернее предприятие ПАО «Россети») подписали меморандум о сотрудничестве в области совместного развития цифровых продуктов на базе технологий интернета вещей, Big Data и искусственного интеллекта, включая компьютерное зрение.

Меморандум о намерении о разработке совместных решений подписали вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «МТС» Андрей Рего и генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор на ежегодной промышленной выставке «Иннопром – 2023».

Партнерство компаний предусматривает внедрение существующих цифровых решений МТС на инфраструктуре «Россетей Урала», а также совместном развитии новых продуктов. В рамках соглашения МТС окажет содействие крупнейшей электросетевой компании Уральского федерального округа в автоматизации сбора показаний счетчиков абонентов, а также осуществлении мониторинга объектов «Россетей Урала» на предмет несанкционированных подключений к сетям. Технологии компьютерного зрения будут внедрены МТС на умные видеокамеры, которые будут отслеживать незаконное использование инфраструктуры третьими лицами.

Помимо этого, МТС и «Россети Урал» внедрят платформу по поиску коммерческих потерь в электросетях, работающего на базе технологий Big Data и искусственного интеллекта — EnergyTool. Аналогичное решение от МТС, которое выявляет подозрительные участки потребления электроэнергии, внедряется в другой дочерней компании ПАО «Россети» («Россети Сибирь») — в прошлом месяце компании также подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве.

Решение EnergyTool позволяет быстро и своевременно обнаружить приборы учёта, передающие заниженные показания и выявить конкретные участки сети, на которых происходит хищение. Статистическая модель платформы EnergyTool анализирует энергопотребление абонентов на основе загруженных данных счетчиков и автоматизированных систем учёта электроэнергии (АСКУЭ) и выделяет характерные признаки хищений. Предположительные участки, где происходят хищения, отображаются на карте в интерфейсе, удобном для планирования выездов бригад.

«МТС рада поделиться своим опытом и экспертизой в разработке ИТ-решений с коллегами. Мы надеемся, что наши цифровые решения позволят нашему партнеру «Россети Урал» в разы сократить издержки за счет выявления незаконных случаев потребления электроэнергии и использования инфраструктуры. Мы признательны, что партнер доверил МТС решение проблемы, с которой ежедневно сталкивается — это позволит собрать уникальный набор решений под каждый конкретный случай. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным», — говорит вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «МТС» Андрей Рего.

«Неучтенное потребление электроэнергии негативно сказывается на качестве и надежности электроснабжения наших клиентов. Поэтому нам важно внедрять у себя новейшие решения, позволяющие снизить нагрузку на нашу электросетевую инфраструктуру, автоматизировать процессы обработки данных о потреблении. Пилотно мы начнем применять технологии МТС по машинному зрению для обследования электросетевых объектов в Пермском крае. При успешной реализации – масштабируем проект и на другие территории присутствия компании – в Челябинскую и Свердловскую области», — подчеркнул генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор.