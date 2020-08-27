В регионе снова зафиксированы новые случаи заболевания Covid-19

По данным на 27 августа в регионе подтверждены 74 случая нового заражения коронавирусной инфекцией. Это выше аналогичного показателя предыдущего дня (было 73).

В регионе подтверждены 14104 случаев заболевания COVID-19. Всего в Челябинской области больных коронавирусом сейчас насчитывается 2697 человек.

Все южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях и изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписаны 90 человек. Всего за период пандемии выздоровели 11012 жителей Челябинской области.

Напомним, в регионе до шестого сентября действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

По данным правительства РФ, с марта текущего года ежедневные темпы прироста регистрируемых случаев новой коронавирусной инфекции снизились в 54 раза. На сегодняшний день ежесуточный прирост составляет 0,5 процента. К третьей декаде августа в структуре больных COVID-19 преобладают бессимптомные формы течения заболевания, тяжелое клиническое течение заболевания наблюдается у 3,2 процента инфицированных.