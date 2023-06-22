В России 22 июня – День памяти и скорби

В четверг, 22 июня 2023 года, в России отметят День памяти и скорби. В этот день 82 года назад, 22 июня 1941 года, фашистская Германия без объявления войны вероломно напала на Советский Союз. Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней и ночей. Более 27 миллионов человек стали жертвами кровавого фашистского режима.

В этот день в Челябинской области, как и по всей стране, пройдут различные торжественные и памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам.

В регионах, в том числе и на Южном Урале, пройдут акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти» .В ночь на 22 июня активисты и все желающие на городских улицах и площадях зажгут свечи и создадут из них образы, связанные с Великой Отечественной войной.

Огненные картины в Челябинской области зажгутся на площадках знаковых мемориалов в городах Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Пласт, Южноуральск.

В Кыштыме зажгут «огненную картину войны» из тысячи свечей. «Подготовка эскиза и создание будущей картины начнётся в 20:00 около памятника «Урал ковал Победу». Жители, кто хочет посмотреть и помочь, могут принять участие и внести свой вклад в сохранение памяти», - рассказали в городской администрации.

В 10 часов в Челябинске состоится церемония возложения венков и цветов к Вечному огню, в которой примет участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер (Аллея Славы, мемориал «Вечный огонь»).

В 14 часов 15 минут по местному времени (12 часов 15 минут по московскому времени) одновременно по всей России объявляется минута молчания. Именно в это время, в 1941 году жителям Советского Союза официально сообщили о нападении на страну фашистской Германии и объявили о начале Великой Отечественной войны.

В это время, ровно на одну минуту прервется вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов, прекратят работать кассы в торговых центрах, остановится общественный транспорт, остановятся личные автомобили, на предприятиях, где позволяет технологический цикл – тоже останавливается работа.

В 18 часов в Государственном историческом музее Южного Урала состоится круглый стол ко дню памяти и скорби – к годовщине начала Великой Отечественной войны. Откроет собрание секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков. Круглый стол будет посвящён не только истории, но и современности. В программе выступления на тему «Фашизация современного либерализма», и «Мифологическая составляющая деструктивной идеологии». Также будет сделан экскурс в зарубежную историю – об антифашистской политике Махатмы Ганди.

В 22 часа в Магнитогорске у монумента «Тыл-Фронту» пройдёт торжественная акция «Свеча памяти» в знак уважения к памяти героев Великой Отечественной войны.

С 22 часов 45 минут до часу ночи 23 июня на телебашне в Челябинске появится «Свеча памяти», надпись «Никто не забыт, ничто не забыто» и другие символы Великой Победы.

СПРАВКА

Война длилась 1418 дней и ночей. По данным областного военкомата, с территории Челябинской области за годы войны было призвано 324 тысячи 326 человек. Каждый второй южноуралец - 157 тысяч 976 человек - не вернулся к мирной жизни. Всего на войне погибло почти 27 миллионов человек. На оккупированной территории оказались более 84,8 миллиона человек, из них свыше 13,5 миллиона были уничтожены.

Но вместе с тем советские люди продемонстрировали мужество, стойкость и беспримерный героизм.

Был создан проект «Без срока давности», чтобы сохранить память о людях, которые отдали свои жизни за освобождение Родины. На сайте безсрокадавности.рф можно найти сотни архивных документов и узнать о поисковых работах.

В годы Великой Отечественной войны на Южный Урал было перевезено свыше 300 промышленных предприятий, построено 35 новых заводов. Челябинская область была крупнейшим центром оборонной промышленности, обеспечивая фронт металлом, боеприпасами и боевой техникой. Челябинск дал фронту пятую часть всех танков, знаменитых «Катюш» и снарядов.

Каждый второй танк, каждый третий снаряд были отлиты из магнитогорской стали.

В Великую Отечественную Челябинский тракторный завод стал сердцем Танкограда, наладив выпуск средних Т-34-76 и тяжелых танков типа КВ, ИС, САУ на их базе. В общей сложности завод передал фронту 18 тысяч боевых машин и 48,5 тысяч танковых двигателей. За время войны заводу 33 раза присуждались Красные Знамёна Государственного Комитета Обороны и награды за победы во Всесоюзном соревновании.

Южный Урал отправил на фронт более 40 соединений и отдельных частей. Уральский добровольческий танковый корпус был сформирован 11 марта 1943 года по инициативе трудовых коллективов трех областей: Челябинской, Свердловской и Молотовской (Пермский край). Это было уникальное воинское соединение - вся техника и оружие закупались исключительно на народные пожертвования. И служили в составе корпуса только добровольцы – челябинцы, свердловчане и пермяки.

Вклад Южного Урала в Великую Победу признан всей страной. Челябинску, Магнитогорску и Златоусту присвоено почетное звание «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей в достижении Победы, обеспечение производства военной и гражданской продукции, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.