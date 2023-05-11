В Челябинской области установлена новая памятная дата в честь подвига добровольцев-танкистов

В Челябинской области установлена новая памятная дата - «День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны».

Соответствующий законопроект, внесенный губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, поддержали депутаты Законодательного Собрания региона на заседании 11 мая 2023 года.

Памятную дату будут отмечать 11 марта. «Это дата создания нашего танкового добровольческого корпуса, - отметил заместитель председателя комитета по социальной политике Игорь Егоров. - На мой взгляд, это очень важный законопроект, направленный на военно-патриотическое воспитание молодежи».

Кроме того, по словам парламентария, закон направлен на развитие любви к малой Родине, повышение уровня информированности жителей, и прежде всего молодых, об истории области и истории своих предков.

Напомним, Уральский добровольческий танковый корпус был сформирован 80 лет назад – 11 марта 1943 года – по инициативе трудовых коллективов трех областей: Челябинской, Свердловской и Молотовской (Пермский край). Это было уникальное воинское соединение - вся техника и оружие закупалась исключительно на народные пожертвования. И служили в составе корпуса только добровольцы – челябинцы, свердловчане и пермяки.

Южноуральцы за три месяца построили 60 боевых машин. Бойцами бригады стали около трех тысяч самых достойных жителей региона (они были отобраны из 50 тысяч написавших заявление). Проводы наших земляков-танкистов на фронт. состоялись в центре Челябинска девятого мая 1943 года. Корпус с честью выдержал все военные испытания, начав свой военный путь с Курской битвы, дошёл до Берлина и Праги.

В Свердловской области и Пермском крае День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса утвержден официально и отмечается ежегодно 11 марта.

Напомним, в апреле в здании регионального парламента открылась выставка «Экипаж машины боевой», посвященная истории создания и боевому пути 63-й гвардейской челябинской танковой бригады 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК).

«Создание 63-й танковой бригады, входившей в состав Уральского добровольческого танкового корпуса, – это одна из самых значимых страниц в истории Челябинской области в военное время, – отметил председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев. - Это был настоящий народный подвиг: все необходимое, от обмундирования до танков, было приобретено на личные сбережения южноуральцев и сделано трудящимися сверх плана. На пределе человеческих сил и возможностей».