27.07.2023
В Челябинской области крупнейший производитель колбасы перешёл на отечественное ПО
27.07.2023
Перед судом предстанут обвиняемые в хищениях 30 миллионов рублей страховых выплат
27.07.2023
В селах Челябинской области осовременят почтовые отделения
27.07.2023
Гусеница большой гарпии: увидеть и не забыть
27.07.2023
На Таганае распустились орхидеи с одурманивающим нектаром
27.07.2023
Челябинские КВНщики выступят на «Голосящем КИВИНе-2023»
В селах Челябинской области осовременят почтовые отделения
02.07.2023
В Челябинске презентовали конверт, посвящённый 100-летию исторического музея Южного Урала
23.06.2023
Изображение Исторического музея Южного Урала украсит собой почтовые конверты
09.06.2023
Почтовые отделения изменят график работы в День России
06.06.2023
Челябинцы не только увидят раритет, но и смогут отправить открытки с его изображением
Челябинская область активно модернизирует объекты культуры в рамках нацпроекта
26.07.2023
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023