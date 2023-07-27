В селах Челябинской области осовременят почтовые отделения

Почта обновит в этом году в Челябинской области 40 отделений в сельской местности. Ремонтные работы уже начались: часть отделений на это время переехали в другие помещения, остальные продолжат оказывать услуги по прежнему адресу.

Почта при поддержке партии «Единая Россия» продолжает программу модернизации сети в Челябинской области. В этом году ремонт пройдёт ещё в 40 сельских отделениях, обслуживающих более 82 000 жителей. Напомним, что в прошлом году Почта модернизировала на Южном Урале 57 отделений для 115 000 жителей, а также возвела одно новое здание на основе быстровозводимой конструкции.

«Масштабная модернизация сельских почтовых отделений — важнейший проект для региона. Жители получают почтовые и финансовые услуги в комфортных условиях. И сотрудникам работать в помещениях с современной мебелью, техникой, кондиционерами гораздо приятнее. Кроме того, в обновлённых отделениях южноуральцы могут получить дополнительные услуги: подтвердить учётную запись на сайте Госуслуг, а также воспользоваться медицинским оборудованием и самостоятельно измерить давление, уровень кислорода в крови и температуру тела», — отметил директор регионального управления Почты России Владимир Образцов.

Как рассказали в пресс-службе региональной Почты россии, в этом году модернизация охватит 20 районов региона. В крупных сельских поселениях — с. Агаповка с численностью жителей более 6 900 человек и с. Чесма с численностью жителей более 6 000 человек — Почта модернизирует сразу два отделения в каждом. Самое маленькое поселение, где Почта отремонтирует сельское отделение, — это с. Ваганово, где живёт около 400 человек.

В почтовых отделениях обновят внутренние помещения и фасады, системы отопления, в том числе часть отделений переведут с печного отопления на электрообогрев, установят системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, а также оборудование для климатического контроля и кондиционирования. Во всех почтовых отделениях после ремонта будет новая мебель и современная техника.

Во время модернизации отделений Почта особое внимание уделяет развитию «безбарьерной среды». Для этого входные группы отделений оборудуют пандусами с поручнями и кнопкой вызова персонала, расширяют дверные проёмы, демонтируют пороги.