В школах Челябинской области появятся психолого-педагогические классы

С начала нового учебного года в школах Челябинской области будет сформирована сеть психолого-педагогических классов для мотивации выпускников занятием педагогической деятельностью. В перспективе она будет расширяться.

«Есть определенные проблемы с комплектованием педагогическими кадрами образовательных организаций в нашей стране, в частности, и в Челябинской области, особенно в удаленных территориях, в малых городах и сельских населенных пунктах. В этой связи мы начинаем с сентября этого года в связке с нашим Южно-Уральским гуманитарно-педагогическим университетом формирование классов психолого-педагогической направленности», - рассказал министр образования и науки региона Александр Кузнецов.

Основная задача – повысить мотивацию выпускников занятием педагогической деятельностью, подготовка более качественных абитуриентов для поступления на педагогические специальности.

Преподавать специальные дисциплины будут педагоги педуниверситета колледжей.

До 2024 года планируется создать сеть из практически 100 классов в области. Акцент будет делаться на школы Челябинска, Магнитогорска, так как в этих городах есть профильные учебные учреждения, готовящие будущих педагогов.