26.05.2023
Челябинцы будут оплачивать вывоз коммунальных отходов по единой квитанции
26.05.2023
В Сосновском районе задержан сексуальный маньяк
26.05.2023
Юрий АНГЕЛ Гагарин и его бойцы показали, на что способна в бою «Зульфия»
26.05.2023
Недострои на Валдайской и Чистопольской в Челябинске снова выставили на аукционы
26.05.2023
На Кубке Федора Конюхова спортсмены сразятся на яхтах класса «Ракета 270»
26.05.2023
Консультация юриста: может ли от жары зависеть продолжительность рабочего дня
В школах Челябинской области стартовал основной ЕГЭ
"Колыван на аве и ЕГЭ в кармане"
24.05.2023
Сегодня стартует экзаменационная кампания у девятиклассников
17.05.2023
В Челябинске ЕГЭ в этом году будут сдавать около 5,4 тысячи выпускников
16.12.2022
Лауреат премии «Знание», челябинский математик Петр Земсков: Прямо сейчас работаю над новой книгой
01.07.2022
В Челябинской области удалили выпускника с ЕГЭ по истории
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023