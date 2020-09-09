В Снежинске подрядчик оштрафован за завышение стоимости ремонта дорог

Снежинский городской суд (Челябинская область) оштрафовал руководителя одного из подрядных предприятий, которое выполняло ремонт дорог в городе физиков-ядерщиков.

Мошенничество при ремонте дорог в Снежинке выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Контрразведчики установили, что стоимость фактически выполненных работ и материалов по ремонту дорожного покрытия составила более 16 миллионов рублей, при этом ремонт по актам выполненных работ был отражен на сумму около 19 миллионов рублей. Таким образом, государственному заказчику был причинен ущерб в сумме трех миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

Руководителя подрядной организации обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 159 УК России - «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, повлекшее причинение значительного ущерба».

В связи с тем, что имущественный ущерб возмещен в ходе предварительного следствия, уголовное преследование суд прекратил и применил меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в сумме 70 тысяч рублей.