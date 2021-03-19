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В соцсетях Челябинска набирает популярность фото необычной таблички

Жители Челябинска распространяют в соцсетях фото, на котором изображена табличка с надписью «Ушла на перерыв», оставленная в сугробе лопата и жилетка.

«Дворник устроила себе необычный перерыв. Думаю, и мне пора его устроить!», – прокомментировал фото один из очевидцев.

Аналогичное «объявление» можно было увидеть и в других неожиданных местах. Например, возле проруби на озере Смолино.

Впрочем, многие выражают сомнения в подлинности фото и говорят, что они постановочные. Горожане предположили, что это скрытая реклама нового шоу ТНТ.