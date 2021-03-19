В соцсетях Челябинска набирает популярность фото необычной таблички

Жители Челябинска распространяют в соцсетях фото, на котором изображена табличка с надписью «Ушла на перерыв», оставленная в сугробе лопата и жилетка.
«Дворник устроила себе необычный перерыв. Думаю, и мне пора его устроить!», – прокомментировал фото один из очевидцев.
Аналогичное «объявление» можно было увидеть и в других неожиданных местах. Например, возле проруби на озере Смолино.
Впрочем, многие выражают сомнения в подлинности фото и говорят, что они постановочные. Горожане предположили, что это скрытая реклама нового шоу ТНТ.